¿Recordó al Perú? Kevin Serna, ex Alianza Lima, da emotivas palabras tras debut con Colombia: "Ellos..."

El ex Alianza Lima y ADT, Kevin Serna, cumplió uno de sus sueños como debutar con camiseta de la selección colombiana en lo que fue la goleada de 4-0 ante México. El atacante sorprendió a los medios de comunicación al brindar declaraciones y expresar su sentir ante este momento en su carrera profesional, ¿Recordó al Perú?

Si bien es un futbolista que está siendo observado por Néstor Lorenzo, es claro que su convocatoria para afrontar la Copa del Mundo aún no es certera. Fuera de ello, Kevin Serna se mentaliza en hacer su mejor rol con los 'cafeteros' y cumplir cada una de las indicaciones del comando técnico.

Justamente, el futbolista de 27 años dejó en claro estar contento por su debut y espera seguir siendo considerado para los próximos partidos. Sabe que el plantel ya se encuentra en la fase de preparación para el Mundial 2026, por lo que confesó estar dispuesto a tener otras funciones dentro del campo si así lo indica el DT Néstor Lorenzo.

"Una linda manera de debutar. Con este resultado positivo. Contentos por el triunfo. El profe ya me había comentado que ellos salían mucho por ese sector. Buscamos contrarrestar con Daniel, así que por ahí tocó hacer el trabajo sucio. Pero lo más importante es el triunfo y nos quedamos con eso. Ahora prepararnos para lo que se viene. Por más que el resultado ha sido positivo, siempre hay algo por mejorar. Esto es lo que indica que el equipo está para grandes cosas. Estos preparativos son para llegar bien al Mundial", declaró Kevin Serna.

(VIDEO: FCF)

Kevin Serna y el próximo partido de Colombia

Luego de ser titular en el Colombia vs México, ahora Kevin Serna seguirá concentrado con los 'cafeteros' con miras al siguiente encuentro frente a Canadá. Dicho cotejo se llevará a cabo el martes 14 de octubre a partir de las 19:00 horas de Perú y Bogotá.