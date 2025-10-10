'Chorri' Palacios critica a jugadores que rechazan convocatoria en la selección: "Estoy cansado de..."

El 'Chorri' Palacios ha tenido el orgullo de vestir la Blanquirroja es reiteradas ocasiones llevándole una alegría al pueblo peruano; sin embargo, recientemente se han presentado casos en los que los jugadores aseguran tener inconvenientes para jugar en la selección peruana y esto ha incomodado al histórico jugador. El exfutbolista de Sporting Cristal señaló que esto no debería suceder bajo ninguna circunstancia y que en países como Argentina y Brasil, los jugadores reciben la convocatoria con alegría y orgullo.

Durante las últimas convocatorias en la selección peruana se ha hablado mucho de los nuevos rostros, pero también de quiénes rechazan el llamado a la Blanquirroja priorizando los objetivos de sus clubes. Uno de los casos más recientes fue el de Álex Valera, quien habría rechazado convocatoria por una posible lesión, pero que luego Manuel Barreto señaló que se cuenta con el jugador para el amistoso contra Chile.

Roberto 'Chorri' Palacios critica a futbolistas que rechazan convocatoria

Roberto Palacios fue tajante al criticar la actitud de aquellos futbolistas que no demuestran su compromiso con la selección peruana. Para el 'Chorri', el llamado para representar a Perú es un orgullo absoluto y nadie debería perder esta oportunidad.

"Ojalá que sean esos jugadores que tienen esa ambición de tener ese deseo por querer jugar en la selección. De que no estén siempre buscando una excusa, que no puedo, que tengo un problema familiar. Yo ya estoy cansado de esa novela, la verdad. Creo que ya basta. Llamen al jugador que realmente se quiera poner la camiseta de la selección y que cada vez que le toque jugar, de lo mejor. ¿Por qué tenemos que estar rogándola a chicos para que jueguen en la selección? Debería ser al revés", fueron las declaraciones de Roberto Palacios para GOLPERÚ.

(Video: GOLPERU)

Asimismo, el exjugador de Sporting Cristal también fue rotundo al comparar cómo se recibe la convocatoria en otros países a diferencia de Perú en los últimos años. "El chico debería estar preocupado si no está en una lista. Debería estar pidiéndole a Dios, por supuesto a través de su esfuerzo, de su trabajo, estar en una convocatoria porque estar en una selección es lo más lindo que puede haber. No tiene precio. En Brasil, en Argentina se alegran por estar en una selección y acá hay que estar rogando. Estoy cansado", sostuvo.

Sin señalar nombres y hablando de manera general, el 'Chorri' Palacios explicó que estas situaciones deberían dejar de ocurrir y que los amistosos tienen la misma importancia que un partido oficial.

El 'Chorri' destaca aporte de Erick Noriega y Jairo Concha

Llegó el momento del recambio en la selección peruana y esto ha generado expectativa en toda la hinchada que busca conocer a los nuevos jugadores que vestirán la Bicolor durante los próximos años. En ese sentido, Palacios destacó la inclusión de Noriega y Concha.

"Noriega se ha ganado, tranquilamente, ser titular. Concha es el único volante que tenemos de creación, el más, digamos, inteligente. Entonces, va a tener la responsabilidad de llevar el medio campo por la pegada que tiene. Desearle los mejores éxitos al chico Concha por lo que viene haciendo en Universitario y los demás tienen que hacer lo suyo"