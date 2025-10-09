- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Miguel Ángel Russo
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Minedu
¿Regresa a la Liga 1? Tiago Nunes, DT de LDU, dejó Ecuador de manera inesperada: "Informamos..."
El ex Sporting Cristal, Tiago Nunes, dejó de forma totalmente inesperada a Liga de Quito en Ecuador y los hinchas enloquecieron. ¿A la Liga 1?
Tras su salida de Sporting Cristal, Tiago Nunes pasó por algunos clubes y finalmente llegó a Liga de Quito, donde viene teniendo una temporada de ensueño debido a que está en semifinales de la Copa Libertadores. Sin embargo, de forma totalmente inesperada, el director técnico abandonó el cuadro albo y dejó Ecuador, generando locura en los hinchas. ¿Directo a la Liga 1?
PUEDES VER: Atención, Perú: el once que alista Chile con Sebastián Miranda para ganar el 'Clásico del Pacífico'
Como sabemos, gracias a su éxito continental, muchos hinchas del medio local pidieron su regreso a tienda celeste y hasta algunos aficionados lo querían en Alianza Lima. Sin embargo, el entrenador brasileño continuó en LDU hasta la actualidad y está a puertas de jugar las semis del torneo Conmebol contra Palmeiras. En ese sentido el 'Rey de Copas' anunció la partida insólita de su estratega.
"Informamos a nuestra hinchada y medios de comunicación que nuestro director técnico, Tiago Nunes, viajó fuera del país por motivos familiares y no estará presente en el partido del 9 de octubre ante San Antonio por la Copa Ecuador. El equipo será dirigo por el profesor Julián Tobar, asistente técnico", precisó Liga de Quito mediante un mensaje en sus redes sociales oficiales.
Tiago Nunes dejó LDU brevemente por temas familiares.
De esta forma, se confirma que el ex Sporting Cristal únicamente se marchará por unos días y volverá recargado para la recta final de la temporada, la cual incluye semifinales y posible final de Copa Libertadores. Es decir, Tiago Nunes no se irá de LDU ni mucho menos a la Liga 1 para aquellos que se habían emocionado con un posible retorno.
¿Qué clubes ha dirigido Tiago Nunes?
Estos son todos los clubes a los que dirigió el DT brasileño:
- Río Branco
- Luverdense
- Sapucaiense
- Riograndense
- Bagé
- Unión Frederiquense
- Sao Paulo RS
- Veranópolis
- Athletico Paranaense
- Corinthians
- Gremio
- Ceará
- Sporting Cristal
- Botafogo
- Universidad Católica
- Liga de Quito
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50