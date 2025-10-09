¿Regresa a la Liga 1? Tiago Nunes, DT de LDU, dejó Ecuador de manera inesperada: "Informamos..."

Tras su salida de Sporting Cristal, Tiago Nunes pasó por algunos clubes y finalmente llegó a Liga de Quito, donde viene teniendo una temporada de ensueño debido a que está en semifinales de la Copa Libertadores. Sin embargo, de forma totalmente inesperada, el director técnico abandonó el cuadro albo y dejó Ecuador, generando locura en los hinchas. ¿Directo a la Liga 1?

Como sabemos, gracias a su éxito continental, muchos hinchas del medio local pidieron su regreso a tienda celeste y hasta algunos aficionados lo querían en Alianza Lima. Sin embargo, el entrenador brasileño continuó en LDU hasta la actualidad y está a puertas de jugar las semis del torneo Conmebol contra Palmeiras. En ese sentido el 'Rey de Copas' anunció la partida insólita de su estratega.

"Informamos a nuestra hinchada y medios de comunicación que nuestro director técnico, Tiago Nunes, viajó fuera del país por motivos familiares y no estará presente en el partido del 9 de octubre ante San Antonio por la Copa Ecuador. El equipo será dirigo por el profesor Julián Tobar, asistente técnico", precisó Liga de Quito mediante un mensaje en sus redes sociales oficiales.

Tiago Nunes dejó LDU brevemente por temas familiares.

De esta forma, se confirma que el ex Sporting Cristal únicamente se marchará por unos días y volverá recargado para la recta final de la temporada, la cual incluye semifinales y posible final de Copa Libertadores. Es decir, Tiago Nunes no se irá de LDU ni mucho menos a la Liga 1 para aquellos que se habían emocionado con un posible retorno.

¿Qué clubes ha dirigido Tiago Nunes?

Estos son todos los clubes a los que dirigió el DT brasileño: