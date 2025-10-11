¿Regresa? Cauteruccio sorprende con mensaje a futbolista de Sporting Cristal: "Ahora para..."

Sporting Cristal es uno de los equipos que modificó su plantel de cara al Torneo Clausura 2025. En medio de los cambios que se vieron en el primer equipo, uno de los que impactó fue el de Martín Cauteruccio, quien aceptó la oferta de Bolívar para afrontar la Copa Sudamericana y Liga Boliviana. Ahora, ha sorprendido con un inesperado mensaje a jugador del club 'rimense' desde su estadía en tierras altiplánicas.

Se trata de una publicación en Instagram que realizó el futbolista Gustavo Cazonatti, quien ha confirmado en sus redes sociales que está volviendo a los trabajos de alta intensidad en los entrenamientos del primer equipo.

"Otro paso dado, poco a poco volviendo a hacer lo que más me gusta", fueron las palabras del volante brasileño en su cuenta oficial de Instagram, que desató todo tipo de comentarios de sus compañeros del plantel, así como el mencionado Martín Cauteruccio.

El popular 'Caute' dio una emotiva respuesta a su excompañero de equipo, en el que le desea lo mejor de cara a lo que viene en la temporada. Asimismo, resaltó el trabajo de los médicos del club celeste, por lo que ahora espera ver nuevamente a su colega en los terrenos de juego.

"Buena Gustavo Cazonatti. Se ve el trabajo de Darío Cupido. Ahora para adelante y con todo", expresó Martíin Cauteruccio para asombro de los cibernautas.

Mensaje de Martín Cauteruccio a publicación de Gustavo Cazonatti de Sporting Cristal.

Números de Martín Cauteruccio en Sporting Cristal

Martín Cauteruccio afrontó una temporada y media con Sporting Cristal (2024-2025). El delantero uruguayo jugó un total de 49 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores; en el que registró 49 anotaciones y 6 asistencias en 3894 minutos disputados.