Mr. Peet llenó de elogios a figura de Alianza Lima por su buen presente: “Mucha serenidad y tranquilidad”

Alianza Lima consiguió un gran triunfo ante Atlético Grau por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. En ese sentido, en una reciente edición del programa Madrugol, Mr. Peet analizó el rendimiento del equipo blanquiazul, donde sorprendió al destacar a una de las figuras del encuentro.

Para Mr. Peet, uno de los ejes centrales en el esquema de Pablo Guede es Esteban Pavez, quien tuvo un gran rendimiento ante Grau y atraviesa un gran presente con los blanquiazules. Según comentó, le aporta mucho al elenco íntimo.

Mr. Peet llenó de elogios a Esteban Pavez por su buen presente

En un primer momento, resaltó el compromiso que los jugadores vienen realizando, señalando que ya no pierden los papeles como la temporada pasada que se solían pelear seguido durante los partidos.

“Hoy el jugador de Alianza está más involucrado en su producción y en lograr el objetivo. Ya no hay esa de que pierde los papeles, que se hace expulsar, que se pelea con el rival, con el árbitro o con todo el mundo. Ya no. Hoy no se ve eso y hay que analizar detalle tras detalle, no solamente lo que pasa con la pelota en los pies, sino también lo que pasa sin pelota”, empezó señalando Mr. Peet.

En otro momento, resaltó el aporte que brinda el volante chileno, señalando que complementa con sus demás compañeros.

“O sea, Pavez hoy es un tipo que le aporta mucha serenidad y tranquilidad y hace crecer a los jugadores. Yo voy a hablar de Pavez.Pavez, desde su posición, lo hace mejor jugador a Gaibor. Sí, a ver, Gaibor es un crack, pero lo libera. Lo libera. Hace que Gaibor produzca más”.

“Gaibor no está tan tirado atrás como aparecía en el arranque o en la temporada anterior. La presencia de Pavez como ancla, como el put** amo delante de la línea de cuatro es darle libertad a Gaibor, ni qué decir a Vélez”, finalizó el periodista.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima deberá enfrentarse a Moquegua este sábado 2 de mayo, en un encuentro por la fecha 13 del Torneo Apertura. Este compromiso se podrá seguir desde las 8.00 p. m. por la señal de L1 Max.