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Pablo Guede, DT de Alianza Lima, confesó cuál es su mayor miedo: "No quiero que me hagan daño"
No son los resultados, ni mucho menos perder un título. El entrenador de Alianza Lima confesó cuál es su mayor miedo que puede marcar a una persona.
Pablo Guede habló absolutamente de todo. Desde su llegada a Alianza Lima, el plantel que le toca dirigir y los objetivos que tiene en el fútbol peruano hasta su mayor miedo: las redes sociales. De acuerdo con su perspectiva, estas herramientas solamente sirven para hacer daño a las personas y aseguró que no piensa tenerlas.
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Pablo Guede confesó cuál es su mayor miedo
En diálogo con 'Fútbol Satélite', al entrenador Pablo Guede le preguntaron si tiene redes sociales y si lee todo lo que se dice de él en ellas, a lo que respondió: “No y no las voy a tener. Creo que le hace un daño a las personas tremendo y yo no quiero que me hagan daño”.
Luego, profundizó sobre este problema y detalló una conversación privada que tuvo con su psicóloga, pues una persona no está preparada para leer lo que escriben del otro lado de la pantalla.
“Yo creo que a los futbolistas le hace mucho daño. Llegar después de un partido, estamos hablando del fútbol, de lo que me pasó en un montón de clubes, termina el partido, entran al vestuario y están todos así (con los dedos), y chicos que por ahí no son muy fuertes mentalmente ven Twitter. Entonces llegan y se ponen a ver los comentarios que dicen 'fuiste un desastre, hay que echarlo' y tú no sabes quién está hablando. Eso me lo dijo mi psicóloga. Que puede ser una persona que está borracha en un bar o un nene de 11 años que no entiende nada y se le ocurre agredir de esa manera. Está en uno darle bola o no”.
Finalmente, apuntó: “Me lo dijo mi psicóloga hace muchos años, después de San Lorenzo y Colo-Colo, donde era muy joven, no sabía lo que era un equipo grande y llegué a pecho descubierto contra todos ustedes (periodistas)”.
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