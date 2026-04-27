¿Lo culpó de la derrota? Mr. Peet no se guardó nada y arremetió contra jugador de la 'U': "Es alarmante"

Universitario de Deportes cayó derrotado por 2-1 frente a Alianza Atlético, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. El partido se disputó en el Estadio Monumental de Ate, donde los cremas no pudieron celebrar ante su gente. En ese sentido, tras la caída ante el ‘Vendaval’, los análisis sobre el rendimiento del equipo no se hicieron esperar.

Uno de ellos fue Mr. Peet, quien no dudó en cuestionar el rendimiento de uno de los referentes del equipo, señalando que no es la primera vez que comete errores y que los ha arrastrado desde la temporada pasada. ¿De quién se trata?

Mr. Peet no se guardó nada y arremetió contra jugador de Universitario

Mr. Peet no dudó en apuntar contra Williams Riveros, quien no viene realizando buenas actuaciones con los cremas. Sin embargo, el periodista fue más allá y recordó que se está volviendo muy recurrente que el defensor se equivoque seguido.

“Hoy volvió Corso, hoy volvió Calcaterra. Hoy Castillo volvió a jugar mal, hoy Riveros volvió a jugar mal, que juega mal con Rabanal y con Araujo, pero como lo dije en su momento, porque los errores de Riveros no son de este año, los errores de Riveros vienen de las temporadas anteriores”.

“Es una cosa alarmante cómo un central se puede equivocar tanto. En serio, pero claro, los objetivos y los triunfos tapan todo, tapan todos los errores. Lo de Riveros hoy no es nuevo. Riveros se equivocó el año pasado y el anteaño pasado, y se equivocó siempre, pero los triunfos tapaban todo y lo tengo que reconocer, y sus actuaciones en los clásicos tapan todo. Pero el error de Riveros hoy no es de hoy”, fueron las palabras del Mr. Peet.

¿Cuándo juega Universitario?

El duelo entre Universitario y Nacional por la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores se disputará este miércoles 29 de abril desde las 9.00 p. m. (hora peruana) y 11.00 p. m. (hora de Montevideo). El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y Disney+ para toda Latinoamérica.