Partidos de hoy EN VIVO, viernes 24 de octubre: Programación, a qué hora y dónde ver

Programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 24 de octubre. Inicia una nueva fecha del Torneo Clausura con el Juan Pablo II contra Comerciantes Unidos. Además, Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Nashville por los playoffs de la MLS. Perú enfrentará a Colombia en la Liga de Naciones Femenina. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los compromisos.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Liga de Naciones Femenina Conmebol
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Bolivia vs Ecuador
|ViX
|16:00
|Venezuela vs Chile
|ViX
|18:00
|Argentina vs. Paraguay
|18:00
|Colombia vs Perú
|ViX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|13:30
|Werder Bremen vs. Unión Berlín
|13:30
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Real Sociedad vs. Sevilla
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Leeds vs. West Ham
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Paris FC vs Nantes
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|AC Milan vs Pisa
|Disney Plus y Zapping
Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Ecuador vs China
|DirecTV Sports, DGO y FIFA +
|8:00
|Noruega vs. Estados Unidos
|FIFA +
|14:00
|Costa Rica vs. Marruecos
|FIFA+
|14:00
|Países Bajos vs Corea del Norte
|FIFA +
|14:00
|México vs. Camerún
|FIFA +
|14:00
|Brasil vs Italia
|FIFA +
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:45
|Al Fateh vs Al Ettifaq
|Bet365
|10:30
|Neom vs. Al Khaleej
|Bet365
|13:00
|Al Itthad vs. Al Hilal
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Independiente vs. Platense
|TyC Sports y Bet365
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|20:10
|Independiente Rivadavia vs River Plate
|Bet365 y TyC Sports
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|SA Bulo Bulo vs. Tomayapo
|19:00
|Independiente vs. Bolívar
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Palestino vs. Everton
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Alianza vs. La Equidad
|18:00
|Fortaleza vs Deportivo Pasto
|20:10
|América de Cali vs Junior
|20:10
|Pereira vs Águilas Doradas
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Carmelita vs. CS Uruguay
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Orense vs U Católica
Partidos de hoy por la MLS
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Inter Miami vs. Nashville
|MLS Season Pass, EA Sports FC y Bet 365
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Juárez vs. Puebla
|Bet365
|22:00
|Mazatlán vs América
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|17:30
|Defensor Sporting vs. Montevideo City
|GOLTV y Disney Plus
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.