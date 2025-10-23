0
Acumulado y Tabla del Clausura tras triunfo de la U

Partidos de hoy EN VIVO, viernes 24 de octubre: Programación, a qué hora y dónde ver

Los partidos que se realizarán HOY viernes 24 de octubre. Hay acción en la Liga 1, Bundesliga, LaLiga, Premier League y Ligue 1. Horarios y guía de canales.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 24 de octubre
Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 24 de octubre | Composición Líbero
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 24 de octubre. Inicia una nueva fecha del Torneo Clausura con el Juan Pablo II contra Comerciantes Unidos. Además, Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Nashville por los playoffs de la MLS. Perú enfrentará a Colombia en la Liga de Naciones Femenina. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los compromisos.

River Plate se ve las caras con Independiente Rivadavia en Córdoba por las semifinales de la Copa Argentina 2025.

PUEDES VER: River Plate vs. Independiente Rivadavia EN VIVO: formaciones, hora y donde ver Copa Argentina

Partidos de hoy por la Liga 1

HoraPartidoCanal
15:00Juan Pablo II vs. Comerciantes UnidosL1 MAX

Partidos de hoy por la Liga de Naciones Femenina Conmebol

HorariosPartidosCanales
16:00Bolivia vs EcuadorViX
16:00Venezuela vs ChileViX
18:00Argentina vs. Paraguay
18:00Colombia vs PerúViX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
13:30Werder Bremen vs. Unión Berlín13:30

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
14:00Real Sociedad vs. SevillaDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
14:00Leeds vs. West HamDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
13:45Paris FC vs NantesDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
13:45AC Milan vs PisaDisney Plus y Zapping

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub 17

HorariosPartidosCanales
08:00Ecuador vs ChinaDirecTV Sports, DGO y FIFA +
8:00Noruega vs. Estados UnidosFIFA +
14:00Costa Rica vs. MarruecosFIFA+
14:00Países Bajos vs Corea del NorteFIFA +
14:00México vs. CamerúnFIFA +
14:00Brasil vs ItaliaFIFA +

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
09:45Al Fateh vs Al EttifaqBet365
10:30Neom vs. Al KhaleejBet365
13:00Al Itthad vs. Al HilalBet365

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HoraPartidoCanal
16:00Independiente vs. PlatenseTyC Sports y Bet365

Partidos de hoy por la Copa Argentina

HoraPartidoCanal
20:10Independiente Rivadavia vs River PlateBet365 y TyC Sports

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
14:00SA Bulo Bulo vs. Tomayapo
19:00Independiente vs. Bolívar

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HoraPartidoCanal
15:00Palestino vs. Everton

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
16:00Alianza vs. La Equidad
18:00Fortaleza vs Deportivo Pasto
20:10América de Cali vs Junior
20:10Pereira vs Águilas Doradas

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
16:00Carmelita vs. CS Uruguay

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00Orense vs U Católica

Partidos de hoy por la MLS

HoraPartidoCanal
19:00Inter Miami vs. NashvilleMLS Season Pass, EA Sports FC y Bet 365

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Juárez vs. PueblaBet365
22:00Mazatlán vs AméricaBet365

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
17:30Defensor Sporting vs. Montevideo CityGOLTV y Disney Plus

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

