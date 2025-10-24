Galván lanza dura advertencia a Cristal y Alianza: "Universitario va a seguir saliendo campeón"

La expectativa por celebrar el 'tri' en Universitario de Deportes ha dejado en claro que los clubes peruanos tienen que hacer un cambio importante o de lo contrario, los merengues tendrán grandes posibilidades de conquistar el campeonato nuevamente, según indicó el mismo Carlos Galván. El mensaje fue dirigido directamente para Sporting Cristal y Alianza Lima.

Universitario puede conquistar la gran hazaña de alcanzar tres campeonatos seguidos en el fútbol peruano y pasar a la historia. Esto lo saben muy bien los propios jugadores del plantel y también aquellos futbolistas que pasaron por el club merengue.

Carlos Galván fulmina a equipos que compiten con Universitario

En el programa de En Blanco & Negro, Carlos Galván, quien vistió la camiseta de Universitario, no dudó en apuntar contra los equipos que siempre luchan por el campeonato local y advirtió de la contundencia de su exequipo.

"Me parece que si Alianza Lima o Sporting Cristal no se fijan para adentro, Universitario va a seguir saliendo campeón porque primero uno debe ocuparse de casa, sacar lo bueno, lo malo, tratar de reforzarlo, rearmarlo. ¿Sabes como se hace eso? Con humildad", sostuvo.

¿Cuándo juega Universitario?

Con la victoria frente a Sporting Cristal, Universitario quedó más cerca al título y su próximo partido será como local ante Deportivo Garcilaso. Este cotejo se jugará el día viernes 7 de noviembre a partir de las 9:00 p.m.