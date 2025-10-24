0
Acumulado y Tabla del Clausura tras triunfo de la U

Galván lanza dura advertencia a Cristal y Alianza: "Universitario va a seguir saliendo campeón"

Carlos Galván, exfutbolista de Universitario, fue contundente al hablar sobre la próxima temporada de la Liga 1 si es que no se cambian las cosas en los equipos rivales.

Jasmin Huaman
Universitario busca hacer historia y conseguir nuevo título en el 2026.
Universitario busca hacer historia y conseguir nuevo título en el 2026. | Foto: Composición Líbero / En Blanco & Negro
La expectativa por celebrar el 'tri' en Universitario de Deportes ha dejado en claro que los clubes peruanos tienen que hacer un cambio importante o de lo contrario, los merengues tendrán grandes posibilidades de conquistar el campeonato nuevamente, según indicó el mismo Carlos Galván. El mensaje fue dirigido directamente para Sporting Cristal y Alianza Lima.

Universitario venció a Sporting Cristal y puede ser tricampeón de la Liga 1 2025 en la próxima fecha del Clausura.

Universitario puede conquistar la gran hazaña de alcanzar tres campeonatos seguidos en el fútbol peruano y pasar a la historia. Esto lo saben muy bien los propios jugadores del plantel y también aquellos futbolistas que pasaron por el club merengue.

Carlos Galván fulmina a equipos que compiten con Universitario

En el programa de En Blanco & Negro, Carlos Galván, quien vistió la camiseta de Universitario, no dudó en apuntar contra los equipos que siempre luchan por el campeonato local y advirtió de la contundencia de su exequipo.

"Me parece que si Alianza Lima o Sporting Cristal no se fijan para adentro, Universitario va a seguir saliendo campeón porque primero uno debe ocuparse de casa, sacar lo bueno, lo malo, tratar de reforzarlo, rearmarlo. ¿Sabes como se hace eso? Con humildad", sostuvo.

(Video: En Blanco & Negro)

¿Cuándo juega Universitario?

Con la victoria frente a Sporting Cristal, Universitario quedó más cerca al título y su próximo partido será como local ante Deportivo Garcilaso. Este cotejo se jugará el día viernes 7 de noviembre a partir de las 9:00 p.m.

Fútbol Peruano