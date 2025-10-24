Tiago Nunes es uno de los directores técnicos que trae buenos recuerdos a la afición de Sporting Cristal. Hoy por hoy, el estratega brasileño dirige a Liga de Quito, quien viene de golear 3-0 a Palmeiras en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Este hecho se dio a la par del duelo de los celestes ante Universitario, en el que los de Paulo Autuori cayeron 1-0.

Tras la euforia de Nunes y la desazón de los 'rimenses', las redes sociales se vieron sorprendidas ante la publicación del técnico brasileño en su cuenta oficial de Instagram. Como se conoce, el ex Sporting Cristal es muy activo en su plataforma, por lo que ahora no quiso quedarse mudo luego del triunfo de LDU, que simultáneamente fue horas después de la caída celeste.

Resulta, que compartió una de las publicaciones de Liga de Quito en el que citan sus palabras que dio en conferencia de prensa. Se puede leer su comodidad por ver un gran primer tiempo de sus dirigidos ante Palmeiras, pero no oculta la realidad de haber enfrentado a un gran rival como el 'Verdao'.

"Este ha sido uno de los mejores primeros tiempos del equipo desde que llegué, por no decir el mejor. Fuimos consistentes. La idea era buscar más pero del otro lado había un buen equipo", se lee en la publicación.

Tiago Nunes dejó publicación con mensaje que dejó en conferencia de prensa.

Tiago Nunes a un partido de ser finalista de Copa Libertadores

El ex DT de Sporting Cristal, Tiago Nunes, está muy cerca de concretar un hecho histórico en su carrera profesional: clasificar a una final de Copa Libertadores. Liderando a LDU de Quito, el brasileño ha podido consolidar a sus jugadores y darles las confianza para conseguir cosas importantes a nivel internacional.

En lo que fue la primera semifinal de la Copa Libertadores 2025, LDU de Tiago Nunes venció 3-0 a Palmeiras y se jugarán la clasificación a la final en el Allianz Parque. Un momento único para los universitarios que quieren volver a disputar esta instancia desde su consagración en la edición 2008.