- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Atlético Grau
- Manchester United vs Brighton
- Liverpool vs Brentford
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Universitario confirmó sorpresa de última hora para el partido ante ADT en Tarma
¡Pocos lo esperaban! Universitario enfrenta a ADT en Tarma este domingo 26 de octubre y noticia sorprendió a los hinchas merengues.
Universitario choca ante ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 en uno de los partidos más importantes de la temporada para el equipo de Jorge Fossati. Como era de esperarse, este encuentro genera mucha expectativa en los hinchas cremas, quienes cuentan las horas para el pitazo inicial.
PUEDES VER: Diego Rebagliati dejó fuerte calificativo a Universitario tras vencer a Cristal: "Dos años..."
El conjunto merengue llega a este compromiso con una victoria frente a Sporting Cristal, lo que los mantiene como el principal candidato para levantar el trofeo a falta de pocas fechas para que finalice esta segunda parte de temporada. En ese contexto, los seguidores de la ‘U’ conocieron una llamativa noticia.
Universitario y un partido clave ante ADT por el Torneo Clausura
Mientras la expectativa crece en la hinchada crema, una sorpresa de última hora captó tremendamente la atención a un día del esperado partido. ¿Qué detalle se conoció de Universitario de Deportes para enfrentar al conjunto tarmeño en condición de visita?
De acuerdo al periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X (antes Twitter) el equipo de Ate no jugará con la camiseta alterna que usa como visitante, sino que vestirán la tradicional crema, pero con short y medias negras, una combinación en la indumentaria que ya han utilizado anteriormente.
Uniforme de Universitario ante ADT en Tarma
Los seguidores de Universitario tienen confianza en que su equipo logre un gran resultado en su visita a Tarma este domingo 26 de octubre y así consagrarse como campeones por tercer año consecutivo, siendo un cierre de campeonato de ensueño para los merengues.
¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?
El partido entre Universitario contra ADT de este domingo 26 de octubre, que se disputará en Tarma, está programado para iniciar a las 3:30 p.m. Conoce los horarios en el resto de Latinoamérica.
- México: 2:30 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 3:30 p. m.
- Venezuela y Bolivia: 4:30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 4:30 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:30 p. m.
- España: 10:30 p.m.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50