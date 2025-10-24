0
EN DIRECTO
River Plate vs. Independiente Rivadavia EN VIVO
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y Tabla del Clausura tras triunfo de la U

ADT sufrirá importante baja para su partido contra Universitario: "No será convocado"

Universitario de Deportes se juega la chance de lograr el tricampeonato en su visita a ADT y una sorpresiva noticia llamó la atención de los hinchas.

Erickson Acuña
ADT no podrá contar con futbolista ante Universitario.
ADT no podrá contar con futbolista ante Universitario. | Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Este domingo 26 de octubre, Universitario enfrenta a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, siendo un encuentro clave para los cremas, pues de conseguir el triunfo le dará el título de campeón nacional. A poco de este trascendental partido en Tarma, se conoció una llamativa noticia sobre el equipo local.

Aldo Corzo y una importante publicación tras vencer a Sporting Cristal.

PUEDES VER: ¿Indirecta a 'Canchita'? Aldo Corzo sorprende con publicación tras partido ante Cristal

Y es que no podrán contar con un importante elemento para este choque ante los cremas, por ello, deberán hacer algunas variantes en el esquema de juego para conseguir la victoria sobre el equipo de Jorge Fossati que llega con todo en busca de lograr el ansiado tricampeonato.

ADT y una baja más ante Universitario por el Torneo Clausura 

“Una baja más de ADT ante Universitario. El arquero Carlos Grados de ADT no será convocado contra Universitario, la idea es que llegue para los dos últimos encuentros de Liga 1. Recordemos que sufrió una fractura en la muñeca antes del duelo vs UTC por  fecha 9 Clausura”, indicó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en su cuenta de X.

Cabe mencionar que esta baja se suma a otras tres ausencias más que también se dieron a conocer en la previa del partido, generando la preocupación en los hinchas locales.

libero.pe

¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?

El partido entre Universitario contra ADT de este domingo 26 de octubre, que se disputará en Tarma, está programado para iniciar a las 3:30 p.m. Conoce los horarios en el resto de Latinoamérica.

  • México: 2:30 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 3:30 p. m.
  • Venezuela y Bolivia: 4:30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 4:30 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:30 p. m.
  • España: 10:30 p.m.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura tras el Sporting Cristal vs Universitario

  2. Alianza Lima anunció nueva incorporación y desató la emoción de los hinchas: "Llegó el..."

  3. Tiago Nunes, ex DT de Cristal, dio impactante mensaje que sorprendió a hinchas: "Ha sido..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano