ADT sufrirá importante baja para su partido contra Universitario: "No será convocado"

Este domingo 26 de octubre, Universitario enfrenta a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, siendo un encuentro clave para los cremas, pues de conseguir el triunfo le dará el título de campeón nacional. A poco de este trascendental partido en Tarma, se conoció una llamativa noticia sobre el equipo local.

Y es que no podrán contar con un importante elemento para este choque ante los cremas, por ello, deberán hacer algunas variantes en el esquema de juego para conseguir la victoria sobre el equipo de Jorge Fossati que llega con todo en busca de lograr el ansiado tricampeonato.

ADT y una baja más ante Universitario por el Torneo Clausura

“Una baja más de ADT ante Universitario. El arquero Carlos Grados de ADT no será convocado contra Universitario, la idea es que llegue para los dos últimos encuentros de Liga 1. Recordemos que sufrió una fractura en la muñeca antes del duelo vs UTC por fecha 9 Clausura”, indicó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en su cuenta de X.

Cabe mencionar que esta baja se suma a otras tres ausencias más que también se dieron a conocer en la previa del partido, generando la preocupación en los hinchas locales.

¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?

El partido entre Universitario contra ADT de este domingo 26 de octubre, que se disputará en Tarma, está programado para iniciar a las 3:30 p.m. Conoce los horarios en el resto de Latinoamérica.