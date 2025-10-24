Miguel Araujo da rotunda respuesta a periodista tras consulta sobre Cristal: "Te escuché hablar..."

Uno de los jugadores de Sporting Cristal que se pronunció tras caer a manos de Universitario fue Miguel Araujo. El central de los 'rimenses' fue el responsable en dar declaraciones en conferencia de prensa, pero no dudó en dar firme respuesta ante una consulta de un periodista sobre el rendimiento del equipo.

Y es que el comunicador le indicó que tuvieron un mejor primer tiempo que el segundo, a lo que el defensa aclaró que siente que hicieron un buen rendimiento a lo largo de los 90 minutos. Es evidente que en el fútbol se gana con goles, por lo que Araujo reconoce que fue la falta de efectividad lo que marcó la diferencia.

"Nos duele en el alma la verdad cómo lo perdimos. Creo que dos ocasiones de ellos y los 90 minutos creo que fueron nuestros. Te escuché hablar de solamente el primer tiempo, creo que los dos tiempos fueron nuestros. Simplemente, no encontramos el gol que es lo más importante, y se gana con goles. Pero el rendimiento y esfuerzo del grupo me voy muy feliz porque no bajamos los brazos. Hicimos lo que trabajamos en la semana, pero nos faltó ese 'cachito' de ser más agresivos adelante", manifestó desde el Estadio Nacional.

(VIDEO: L1 MAX)

Como bien manifiesta el ex Alianza Lima, se va contento de cómo el equipo ha mostrado una buena versión en los 90 minutos. Sabe que las chances se agotaron en busca del título, pero que espera una regularidad en el tramo final para acceder a ese ansiado cupo de "Perú 2" para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Qué partidos le restan a Sporting Cristal?

Sporting Cristal tiene cuatro partidos por delante para cerrar su participación en el Torneo Clausura 2025. El objetivo de los 'rimenses' es estar entre los cuatro primeros del Acumulado, por lo que luego su foco será superar los próximos cotejos de los playoffs para ser "Perú 2" para la Copa Libertadores 2026.