Diego Rebagliati alabó a Jairo Concha y dejó rotundo mensaje: "Va a ser el 10 de la selección"

La selección peruana comenzó con sus entrenamientos de cara a lo que será el amistoso de este viernes ante Chile. Entre los jugadores que se encuentran bajo las órdenes del DT interino Manuel Barreto, se encuentra Jairo Concha, quien se ganó su convocatoria debido a que la viene rompiendo con camiseta de Universitario. Ello no lo pasó por alto Diego Rebagliati, quien no dudó en rendirse ante el volante.

Solo un día después de la gran actuación de 'Jairoco' en el triunfo de la 'U' sobre Juan Pablo II, el comentarista deportivo destacó el nivel que viene mostrando el mediocampista, quien asegura que está en el mejor momento de su carrera gracias a la buena cantidad de goles y asistencias que tiene en el año. Además, fue claro al decir que será el '10' de la Bicolor contra el combinado sureño.

"El nivel de Jairo Concha está en el tope de su carrera. Está jugando en un nivel extraordinario, está haciendo goles, participando en ellos, tiene muchas asistencias, está jugando cada vez más 90 minutos. Está logrando esa regularidad que tanto se le pidió, creo que va a ser el 10 titular de la selección el viernes y cuando uno se ponía exigente era porque uno lo había visto jugar y decía: 'Este chico tiene un techo mucho más alto que otros futbolistas'", mencionó en la reciente emisión del programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes.

Video: Movistar Deportes

Jairo Concha se presentó al primer entrenamiento de la selección peruana

El mediocampista de 26 años se hizo presente en la Videna para la primera jornada de entrenamientos de la Blanquirroja, en la cual realizó una serie de trabajos de activación y de táctica junto al resto del plantel. Por el momento, no se sabe si Manuel Barreto contará con él como titular o lo tendrá como un revulsivo en el banco de suplentes ante Chile, pero eso se conocerá en los próximos días.

Jairo Concha fue parte del primer entrenamiento de la selección peruana con miras al amistoso ante Chile. Foto: FPF

Jairo Concha y su gran momento con Universitario que le sirvió para ser convocado por Perú

Jairo Concha ha vuelto a ser llamado por segunda vez en el presente año para representar a la selección peruana y la razón no es otra que por su gran desempeño con Universitario. El volante ofensivo se ha vuelto una pieza clave en el once del conjunto merengue, jugando cada vez más duelos como titular y ganándose la confianza del profesor Jorge Fossati.

En lo que llevamos de la temporada 2025, 'Jairoco' ha disputado 2381 minutos en 37 partidos con camiseta crema entre Liga 1 y Copa Libertadores, en los que lleva 9 goles y 10 asistencias; estadísticas que se han convertido en las mejores de toda su carrera como profesional y lo catapultan como uno de los mejores jugadores de la Liga 1.