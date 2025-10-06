Exjugador de Alianza descartó a Concha como capitán de la selección peruana: "No tienen ni idea"

La selección peruana se enfrentará a Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico en territorio chileno. En esta nueva etapa que se extenderá hasta 2025, Manuel Barreto convocó a varios jugadores de la Liga 1, incluido Jairo Concha. Ante la incertidumbre sobre quién será el nuevo capitán de la blanquirroja, se ha especulado sobre la posibilidad de que el volante de Universitario asuma ese rol. Esta situación ha provocado diversos comentarios.

José Carlos Fernández, exjugador de Alianza Lima, descartó de forma rotunda a Jairo Concha como capitán de la selección peruana

José Carlos Fernández, exjugador de Alianza Lima, fue entrevistado por el canal de streaming llamado "3 Toques", donde tuvo la oportunidad de hablar sobre la selección peruana y quién, para él, será el nuevo capitán de la bicolor.

Video: 3 Toques

"Escuché por ahí que Jairo Concha debería ser capitán. No tienen ni idea de lo que es ser un capitán de fútbol. Lo principal para ser capitán es que tengas influencia en el grupo. Si nadie te escucha, no tiene sentido que seas capitán", afirmó de forma contundente.

Fernández dejó en claro que Concha no es el jugador ideal para tomar la cinta que deja Paolo Guerrero y Pedro Gallese, pues siente que no tiene influencia en el camerino.

Además, reveló que, según su perspectiva, existe otro jugador de la Liga 1 que puede tomar este liderato en la selección peruana ante el combinado de Chile por el Clásico del Pacífico.

"Creo que Miguel Araujo es un líder positivo, un líder que donde llega se impone desde su profesionalismo, su forma de entrenarse, de jugar y su seriedad. Ha sido capitán en Holanda y en Alianza", manifestó.

Para José Carlos Fernández, el jugador ideal para portar la cinta de capitán en la selección peruana es Miguel Araujo, defensa de Sporting Cristal, ya que ha demostrado liderazgo tanto en Holanda como en el Perú.