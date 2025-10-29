Paco Bazán dejó fulminante mensaje tras el tri de Universitario: "Empezó con el apagón en Matute"

Universitario de Deportes cumplió con su objetivo de ganar el tricampeonato nacional esta temporada, luego de afrontar un gran Apertura y sobretodo gracias a la impecable campaña en el Torneo Clausura 2025. Dentro de este contexto, el exarquero del equipo crema, Paco Bazán se pronunció categóricamente y lanzó un fuerte mensaje sobre Alianza Lima.

Paco Bazán recordó el apagón en Matute tras el tricampeonato de Universitario

En el programa 'El Deportivo en Otra Cancha' de ATV, el conductor deportivo, fiel a su estilo, recordó la vez cuando se cortó la electricidad del Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria en el 2023, año en el que el club de sus amores también se proclamó como campeón.

Universitario fue campeón en Matute en la temporada 2023/Foto: LÍBERO

"Este tricampeonato es delicioso porque empezó con el apagón en Matute, cuando Alianza pudo ser tricampeón, es decir, la 'U' le secuestró el tricampeonato a Alianza en su propio estadio donde se fue la luz, ¿ya se olvidaron? Ese fue el inicio del tricampeonato de la 'U'", sostuvo.

De la misma manera, Paco Bazán señaló que Universitario de Deportes logró una hazaña en el balompié nacional ya que se consagró con el tricampeonato antes de que finalice la temporada regular de la Liga 1. Así también, aprovechó en destacar los últimos títulos del conjunto estudiantil, más aún en el 2023 donde el compadre deportivo buscaba el tri.

"Evitó que Alianza sea tricampeón, fue campeón en su centenario histórico y ahora sella esta trilogía con un tercer campeonato nacional, mandando a todos a su casa antes de tiempo, ¿cuándo en la historia el torneo peruano se acababa en octubre, en el mes del Señor de los Milagros?", acotó.

Próximo partido de Universitario:

Luego del triunfo clave en Tarma, la escuadra liderada por el entrenador uruguayo Jorge Fossati tendrá que recibir a Deportivo Garcilaso este viernes 7 de noviembre en el marco de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 desde el Estadio Monumental de Ate. El choque se jugará a las 21:00 horas locales, además, la transmisión irá por GOLPERÚ.