Reimond Manco pidió la salida de 3 jugadores de Alianza Lima y habló de los fichajes: "Cerrado"

Todavía no termina la temporada 2025, pero en Alianza Lima ya están enfocados en la conformación del plantel para el próximo año donde tendrán participación internacional en la Copa Libertadores 2026. Bajo ese escenario, el exfutbolista nacional Reimond Manco habló sobre sobre los 3 jugadores que no deben seguir en tienda blanquiazul. Además de ello, se refirió a los refuerzos que debe tener el cuadro de Néstor Gorosito.

Reimond Manco pidió la salida de 3 futbolistas de Alianza Lima

En el programa de YouTube 'A la cama con Rei', el exjotita fue bastante claro y señaló que Pablo Ceppelini, Gaspar Gentile y Kevin Quevedo son los jugadores que tienen que dejar el plantel, considerando su actualidad deportiva este 2025.

Reimond Manco habló categóricamente sobre kevin Quevedo, Pablo Ceppelini y Gaspar Gentile

"Para mí no debería continuar, cerrado, (Pablo) Ceppelini. ¿Por qué? Seguramente muchos me dirán 'pero tú también salías', es que no es por eso, porque salía o dejó de salir. En el campo tampoco ha demostrado lo que se supone que tenía que jugar", expresó.

A su vez, también se pronunció sobre el nivel que ha mostrado el extremo argentino, quien llegó como flamante refuerzo al club en el Torneo Clausura. "Me parece que también cuando trajeron a Gaspar Gentile, yo dije que no es lo mismo jugar en Cienciano que en Alianza Lima, sin desmerecer a ningún equipo. La hinchada, los colores y muchas cosas no son las mismas. Su fichaje no ha resultado, no ha estado a la altura, hay que decir las cosas como son, en Cienciano la rompía", añadió.

Por su parte, Manco manifestó que, los blanquiazules deben buscarle una mejor competencia a Kevin Quevedo "Se ha sentido tan seguro que al final se habló de indisciplinas que al final las cometía porque sabía que iba a terminar jugando y eso pasa con el jugador peruano cuando sabe que la otra persona que le está peleando el puesto no está al nivel", acotó.

Reimond Manco habló de los próximos fichajes de Alianza Lima

Por último, el 'Rei' hizo énfasis en la cantidad de incorporaciones que deben realizar los íntimos para la próxima campaña donde tendrán participación en la Copa Libertadores 2026, y en el que buscarán evitar el tetracampeonato de Universitario en la Liga 1.

"Deberían traer 2 extremos que peleen de tú a tú, no solamente el titularato sino los 2 frentes. Estaríamos hablando de un central, un '10', y un '9'", Con estos jugadores, Alianza podría pelear de tú a tú con Universitario de Deportes", sentenció.