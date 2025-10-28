Jairo Concha arremete contra ex Alianza Lima en celebración del 'tri': "Lo mandamos a su casa"

A pesar de que han logrado un hecho inédito en la historia del club, los jugadores de Universitario demostraron tener muy presente a su rival de toda la vida no solamente en los camerinos, sino también en el bus que los trasladó en las últimas horas. Es así que Jairo Concha, durante una transmisión en vivo, se animó a mencionar al exdirector deportivo de Alianza Lima: Bruno Marioni.

Mientras el plantel de Universitario se encontraba celebrando el tricampeonato obtenido tras la victoria en Tarma, Jairo Concha soltó un mensaje picante hacia el exdirector deportivo de Alianza Lima que no gestionó de la mejor manera la renovación del jugador que ahora pertenece a Universitario.

"Gracias a Marioni estoy acá. Marioni no, si ya lo mandamos a su casa el año pasado nomás", fueron las palabras de una de las piezas fundamentales del buen momento de Universitario y que tiene contrato con el equipo merengue hasta finales del 2026.

Alianza busca a fichar a jugador de Universitario

Durante el programa 'Desmarcados', Mauricio Loret de Mola señaló que Alianza Lima busca una alternativa para la banda izquierda y traer nueva competencia a Miguel Trauco y el futbolista observado por el club victoriano sería Paolo Reyna.

A pesar del interés, esto podría no concretarse ya que desde Universitario no se la pondrían nada fácil el hecho de ayudar a reforzar a su clásico rival. "Es algo muy difícil porque tiene dos años más de contrato con la 'U', y veo complicado que quieran reforzar a su clásico rival. Alianza Lima lo ve como una posible opción", señaló.