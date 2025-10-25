- Hoy:
Sport Huancayo sueña con el título nacional: será campeón si gana sus próximos dos partidos
Sport Huancayo busca dar el batacazo en el fútbol peruano y ahora está a solo dos partidos de consagrarse campeones nacionales de la Liga.
Sport Huancayo es uno de los clubes que siempre destaca en el fútbol peruano por su gran rendimiento durante el año en la Liga 1; sin embargo, no sería el único campeonato en donde hacen lo posible para salir campeones, pues en la Liga 3, su reserva viene haciendo bien las cosas y está a solo dos partidos de consagrarse campeona.
PUEDES VER: ¡Oficial! Próximo partido importante de Universitario sufrió inesperado cambio de horario
Sport Huancayo puede ser campeón nacional: necesita ganar sus dos siguientes duelos
Sport Huancayo se enfrentó a José María Arguedas en el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga 3 2025 y logró ganar 2 a 1, obteniendo así su segunda victoria consecutiva ante el cuadro de Apurímac, lo que le permitió obtener un marcador global de 3-1.
Sport Huancayo ganó 2-1 a José María Arguedas y clasificó a la gran final de la Liga 3.
El encuentro empezó muy disputado en la mitad de la cancha y quien abrió el marcador fue el cuadro huancaino con el gol de Juan David Martínez a través de un penal.
El segundo tanto fue anotado por el mismo jugador, convirtiéndose así en el jugador destacado del encuentro y en el goleador del equipo, contribuyendo a que su equipo consiga el pase a la final de la tercera división del fútbol peruano.
El gol del descuento para José María Arguedas fue anotado por Ollanta Tupa, quien a pesar de tener un jugador menos por expulsión, logró reducir la ventaja y poner en aprietos al equipo rival.
Con esta victoria de Sport Huancayo, esperará al ganador entre CNI de Iquitos y/o Universitario de Deportes para disputar la gran final de la Liga 3 en dos duelos de ida y vuelta.
El campeón nacional conseguirá el ascenso a la Liga 2 del 2026, convirtiéndose en el primer equipo en tener representación en ambas divisiones del campeonato peruano.
