Sport Huancayo sueña con el título nacional: será campeón si gana sus próximos dos partidos

Sport Huancayo busca dar el batacazo en el fútbol peruano y ahora está a solo dos partidos de consagrarse campeones nacionales de la Liga.

Luis Blancas
Sport Huancayo puede ser campeón nacional: necesita ganar sus dos siguientes duelos
Sport Huancayo puede ser campeón nacional: necesita ganar sus dos siguientes duelos | Foto: X
Sport Huancayo es uno de los clubes que siempre destaca en el fútbol peruano por su gran rendimiento durante el año en la Liga 1; sin embargo, no sería el único campeonato en donde hacen lo posible para salir campeones, pues en la Liga 3, su reserva viene haciendo bien las cosas y está a solo dos partidos de consagrarse campeona.

Sport Huancayo puede ser campeón nacional: necesita ganar sus dos siguientes duelos

Sport Huancayo se enfrentó a José María Arguedas en el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga 3 2025 y logró ganar 2 a 1, obteniendo así su segunda victoria consecutiva ante el cuadro de Apurímac, lo que le permitió obtener un marcador global de 3-1.

sport huancayo liga 3

Sport Huancayo ganó 2-1 a José María Arguedas y clasificó a la gran final de la Liga 3.

El encuentro empezó muy disputado en la mitad de la cancha y quien abrió el marcador fue el cuadro huancaino con el gol de Juan David Martínez a través de un penal.

El segundo tanto fue anotado por el mismo jugador, convirtiéndose así en el jugador destacado del encuentro y en el goleador del equipo, contribuyendo a que su equipo consiga el pase a la final de la tercera división del fútbol peruano.

El gol del descuento para José María Arguedas fue anotado por Ollanta Tupa, quien a pesar de tener un jugador menos por expulsión, logró reducir la ventaja y poner en aprietos al equipo rival.

Con esta victoria de Sport Huancayo, esperará al ganador entre CNI de Iquitos y/o Universitario de Deportes para disputar la gran final de la Liga 3 en dos duelos de ida y vuelta.

El campeón nacional conseguirá el ascenso a la Liga 2 del 2026, convirtiéndose en el primer equipo en tener representación en ambas divisiones del campeonato peruano.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

