La millonaria cifra que pagará Conmebol a Universitario por el uso del Monumental en la final

La final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras se jugará en el Estadio Monumental de Lima, Perú. Esto ha generado que Universitario de Deportes sea el club más beneficiado por la cantidad de dinero que recibirá por el alquiler. El abogado Marcelo Bee Sellares detalló en un cuadro la respectiva ganancia.

¿Cuánto ganará Universitario por ser sede de la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental?

Con los finalistas confirmados, el Perú se prepara para recibir a los hinchas de Palmeiras y Flamengo, quienes arribarán al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez para vivir la experiencia de una final en el Monumental de Universitario de Deportes.

Marcelo Bee informó sobre cuánto gana el Perú por la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental.

Esta llegada de fanáticos generará que Perú se beneficie de forma monetaria, el cual fue explicado por el abogado argentino Marcelo Bee a través de X (antes Twitter).

Una de las primeras pagos que hará la CONMEBOL al territorio peruano será pagar el alquiler del Estadio Monumental a Universitario de Deportes por un monto de US$1,000,000 bajo la modalidad de pago directo.

Otro monto a considerar son las taquillas o entradas compradas, que suman un total de 80 mil, con precios que varían desde los 20 hasta los 200 dólares. Por lo tanto, el valor estimado estaría entre US$5 a 10 millones.

Por otro lado, el turismo, sumado al alquiler del hotel para los hinchas de Palmeiras y Flamengo, tendrá un gran impacto en la economía peruana, con una cifra que oscila entre los 20 y 30 millones de dólares.

Por último, la publicidad y el servicio son otra fuente de ganancias que se estima entre 15 y 30 millones de dólares, dado que el partido será visto por todos los aficionados al fútbol en el mundo.

Esto, en conclusión, generará un total estimado de US$40 a 70 millones para el Perú, con beneficios en la economía. Cabe mencionar que es similar al año 2019, donde también el Estadio Monumental fue la sede de la final de la Copa Libertadores.