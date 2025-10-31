Valera sorprende con fuerte mensaje ante posibilidad de salir de Universitario: "Me gustaría..."

Álex Valera se ha consolidado como el mejor jugador de Universitario en esta temporada, siendo vital con sus goles para que los cremas se coronen campeones de la Liga 1 2025 y así conseguir el tricampeonato nacional. Asimismo, su destacado desempeño ha logrado despertar el interés de clubes diversos clubes, tal como lo reveló su representante. Ahora, el delantero se pronunció sobre esta posibilidad.

El delantero crema fue entrevistado por las cámaras de 'Jax Latin Media', donde fue consultado sobre su futuro en el club de cara a la próxima temporada. Ante ello, Álex Valera dejó en claro que se siente muy feliz de formar parte de Universitario de Deportes y que su prioridad es seguir defendiendo los colores cremas.

Sin embargo, ‘Valegol’ también reconoció que, aunque su deseo es permanecer en el equipo, no cerraría la puerta a una posible salida al extranjero si se presenta una oportunidad favorable, siempre y cuando sea favorable también para la institución.

Video: Jax Latin Media.

"Como ya lo dije, a mi me gustaría quedarme. Pero, si hay otra oportunidad, y es para mi bien y el equipo, yo aceptaría el reto. Si no, si me toca quedarme en la 'U', porque yo amo al equipo, seguiré dando el 100 %. Tengo contrato y mi cabeza está en Universitario", expresó Valera.

Álex Valera interesa en clubes de Brasil y México

Ricardo Morales, representante de Álex Valera, indicó que mantienen comunicación con el Ceará de Brasil para ver la posibilidad de un fichaje de cara al 2026. "Todavía no hay ningún contacto oficial, es prematuro, se está trabajando. Pero, hay comunicación con el Ceará de Brasil", señaló.

Por su parte, Reimond Manco también reveló que Valera viene conversando con un club de la Liga MX , e indicó que las negociaciones están muy avanzadas. "Es cierto que Valera ha tenido un acercamiento con el Ceará, pero hay algo más avanzado con un equipo de México, un club de media tabla para arriba. Ha habido una comunicación importante y es muy posible que se dé", reveló.

Álex Valera y su presente en Universitario

Álex Valera fue determinante con sus actuaciones para que los cremas puedan levantar el título nacional esta temporada, siendo el máximo anotador del equipo con 17 goles en la temporada, cifra que consiguió en 39 partidos. Además, ha brindado 6 asistencias, consagrándose como el jugador más influyente.