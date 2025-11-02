Julio César Uribe dio rotundo concepto sobre figura de Sporting Cristal: "Es un gran..."

Sporting Cristal consiguió un valioso resultado en su lucha por acceder a los playoffs por el subcampeonato de la Liga 1 2025 y clasificar a la Copa Libertadores 2026 al vencer 4-1 a Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo. Julio César Uribe acompañó al plantel celeste en esta travesía y quedó fascinado con uno de los jugadores más destacados del equipo.

A su llegada a Lima, el 'Diamante' dio sus impresiones de la victoria del cuadro bajopontino y se refirió sobre la figura de la cancha, Irven Ávila, quien con su doblete a las 'Águilas Cutervinas' se convirtió en el tercer máximo goleador en la historia del club; felicitándolo por el logro asegurando que el delantero es un gran profesional y mejor persona.

"Irven (Ávila) es un gran goleador, un gran profesional y una gran persona. Entonces, esa clase de jugadores siempre son los que escriben las mejores páginas en el fútbol y en la vida", declaró el director general de fútbol de la institución a los medios de comunicación en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Video: Entre Bolas

Irven Ávila llegó a los 140 goles con Sporting Cristal

El atacante de 35 años se llevó todos los flashes en el triunfo de Cristal sobre Comerciantes Unidos pues fue el encargado de anotar el segundo (68') y el tercer tanto (72') del compromiso en solo cinco minutos durante el segundo tiempo. Además, estas conquistas le significaron llegar a la cifra de 140 anotaciones con camiseta celeste en su carrera.

Irven Ávila llegó a los 140 goles en Sporting Cristal. Es el tercer máximo goleador de la historia del club. Foto: Sporting Cristal.

De esta manera, Ávila logró superar al histórico delantero argentino Luis Alberto Bonnet para colocarse tercero en la lista de los máximos goleadores históricos del equipo, solo por detrás de dos leyendas de la institución como Alberto Gallardo (148) y Jorge Soto (175), récord que el conjunto cervecero destacó en sus cuentas oficiales.

"¡En el top 3! Con los dos goles ante Comerciantes Unidos, Irven Ávila se situó en el tercer lugar de los goleadores históricos del club. ¡Felicidades, Cholito!", fue el mensaje de felicitación que publicó el club en sus redes sociales.