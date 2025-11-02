- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Elche
- Cusco vs Alianza UDH
- Cerro Porteño vs Guaraní
- Universitario
- Alianza Lima
- Universitario vs Atenea
- Banco de la Nación
Julio César Uribe dio rotundo concepto sobre figura de Sporting Cristal: "Es un gran..."
El director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, no dudó en referirse sobre uno de los jugadores más destacados del plantel celeste. ¿Qué dijo?
Sporting Cristal consiguió un valioso resultado en su lucha por acceder a los playoffs por el subcampeonato de la Liga 1 2025 y clasificar a la Copa Libertadores 2026 al vencer 4-1 a Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo. Julio César Uribe acompañó al plantel celeste en esta travesía y quedó fascinado con uno de los jugadores más destacados del equipo.
PUEDES VER: Figura de Sporting Cristal lanza firme advertencia a Alianza Lima: "Vamos a pelear para..."
A su llegada a Lima, el 'Diamante' dio sus impresiones de la victoria del cuadro bajopontino y se refirió sobre la figura de la cancha, Irven Ávila, quien con su doblete a las 'Águilas Cutervinas' se convirtió en el tercer máximo goleador en la historia del club; felicitándolo por el logro asegurando que el delantero es un gran profesional y mejor persona.
"Irven (Ávila) es un gran goleador, un gran profesional y una gran persona. Entonces, esa clase de jugadores siempre son los que escriben las mejores páginas en el fútbol y en la vida", declaró el director general de fútbol de la institución a los medios de comunicación en el Aeropuerto Jorge Chávez.
Video: Entre Bolas
Irven Ávila llegó a los 140 goles con Sporting Cristal
El atacante de 35 años se llevó todos los flashes en el triunfo de Cristal sobre Comerciantes Unidos pues fue el encargado de anotar el segundo (68') y el tercer tanto (72') del compromiso en solo cinco minutos durante el segundo tiempo. Además, estas conquistas le significaron llegar a la cifra de 140 anotaciones con camiseta celeste en su carrera.
Irven Ávila llegó a los 140 goles en Sporting Cristal. Es el tercer máximo goleador de la historia del club. Foto: Sporting Cristal.
De esta manera, Ávila logró superar al histórico delantero argentino Luis Alberto Bonnet para colocarse tercero en la lista de los máximos goleadores históricos del equipo, solo por detrás de dos leyendas de la institución como Alberto Gallardo (148) y Jorge Soto (175), récord que el conjunto cervecero destacó en sus cuentas oficiales.
"¡En el top 3! Con los dos goles ante Comerciantes Unidos, Irven Ávila se situó en el tercer lugar de los goleadores históricos del club. ¡Felicidades, Cholito!", fue el mensaje de felicitación que publicó el club en sus redes sociales.
Sporting Cristal felicitó a Irven Ávila al llegar a los 140 goles con el equipo. Foto: Sporting Cristal
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50