Cristal recibe terrible noticia en medio de su lucha por ser "Perú 2" para la Libertadores 2026

Sporting Cristal tiene el firme objetivo de conseguir el cupo de "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, acaba de recibir una mala noticia que complica sus planes de cara a los novedosos Playoffs que se afrontarán al término del Torneo Clausura.

Resulta, que uno de los resultados que no debía ocurrir en las fechas restantes del Torneo Clausura era con respecto a Cusco FC. Y es que los 'dorados' no tenían que sumar punto alguno en los tres encuentros pendientes para el fin de temporada. Recientemente, el equipo liderado por Miguel Rondelli igualó 2-2 ante Alianza Universidad, por lo que, matemáticamente, los celestes no podrán ser segundos del Acumulado y así evitar un cruce previo a la 'final' de Playoffs.

Sporting Cristal jugará cuatro partidos adicionales para ser "Perú 2"

Dado que se ubica en el cuarto lugar del Acumulado, y sin chances de ser segundo, Sporting Cristal tendrá que jugar una 'semifinal' ante el tercero de la clasificación en partidos de ida y vuelta. De superar esta primera llave, afrontará la 'final' de los Playoffs para conseguir ese boleto a "Perú 2" que anhela el club.

Sporting Cristal busca clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores para el 2026.

Su pase a la fase de grupos no solo permitirá que el equipo celeste se mantenga en la alta competencia internacional de cara al 2026, sino que será un fuerte ingreso económico para la institución 'bajopontina' en cuanto a taquilla y montos de la Conmebol por acceder directamente a esa instancia continental.

Eso sí, Sporting Cristal aún tiene posibilidades de ser tercero del Acumulado al cierre de las jornadas del Torneo Clausura. Está a cinco puntos de Alianza Lima y cada escuadra tiene dos partidos por delante. Es complicado ese objetivo en los 'rimenses', pero no bajarán los brazos para poder cumplir ese gran objetivo.