Valera reveló la verdad sobre polémico festejo de Universitario con baile de Alianza: “Fue por…”

Universitario de Deportes se consagró tricampeón nacional del fútbol peruano a falta de 3 jornadas para terminar el Torneo Clausura. Tras ello, los jugadores cremas celebraron la obtención con un polémico baile que hace referencia a Alianza Lima. Por eso, Álex Valera fue entrevistado y respondió la duda de por qué lo hicieron.

Álex Valera reveló la verdad de por qué Universitario hizo el clásico baile de Alianza Lima

Valera, quien fue entrevistado por el programa llamado 'En la barra con Black', habló sobre lo que se sintió al ganar tres títulos consecutivos y, sobre todo, ese baile que se asemeja al realizado por Fernando Gaibor cuando ganaron un partido en la Copa Libertadores.

Video: En la barra con Black

"Fue de la nada, en realidad. Yo le dije a la gente: 'Vamos a hacer el baile'. Todos estaban eufóricos y salió bonito. La verdad, fue hermoso", manifestó.

"Nosotros no hablamos, durante todo el año tratamos de hablar porque siempre la boca castiga, yo me he quedado con ese refrán. Tratamos de no hablar, ser humildes, de demostrar en la cancha y nosotros celebramos fin de años. Siempre va a ser clave ser humildes y hay que celebrar cuando se consigue el objetivo final", finalizó.

Estas últimas palabras que añadió Álex Valera para contextualizar el baile, explican que Universitario siempre se mantuvo tranquilo y con humildad logró el título nacional, a diferencia de Alianza Lima, que celebraba antes de que finalizara la temporada.

Cabe mencionar que el baile que abundó en las redes sociales fue el que ocasionó todo tipo de comentarios a favor y en contra de los jugadores cremas, pues algunos sentían que lo hacían en son de burla y otros no podían dejar de pensar en su clásico rival.