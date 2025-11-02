0
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Álex Valera reveló cuál es su sueño pendiente con la 'U': "Levantar ese torneo internacional"

El delantero de Universitario, Álex Valera, contó cual es el sueño que aún le falta por cumplir con el cuadro crema tras la obtención del tricampeonato.

Mauricio Ubillus
Álex Valera contó que aún tiene un sueño con Universitario y quiere cumplirlo.
Álex Valera contó que aún tiene un sueño con Universitario y quiere cumplirlo. | Composición Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes es justo tricampeón de la Liga 1 este 2025 y uno de los jugadores que ha sobresalido en la presente temporada con el cuadro crema es Álex Valera, quien por un año más se convirtió en el máximo goleador del equipo en todas las competiciones y sigue demostrando por qué es uno de los mejores delanteros del país en la actualidad.

Exfigura de Racing que firmó por Universitario hasta 2026 se rindió ante los cremas

PUEDES VER: Exfigura de Racing que firmó por Universitario hasta 2026 se rindió ante los cremas: "Club grande"

El atacante nacido en Pomalca ha sido objeto de diversos comentarios positivos y sigue en la mira de todos los hinchas de la 'U', por lo que sus declaraciones son escuchadas. Recientemente, 'Valegol' sorprendió al contar que le gustaría ganar el tetracampeonato, pero además reveló que tiene un sueño con camiseta crema, levantar un torneo internacional.

"Si es gol en la final de la Libertadores, te la doy, pero si es comenzando el campeonato, yo prefiero levantar el tetra. Mi sueño es pelear y lograr eso que le hace falta al club, levantar ese torneo internacional que poco a poco va a llegar", mencionó en entrevista con el podcast de Youtube, 'En la Barra con el Black'.

Video: En la Barra con Black

Valera promete luchar por cumplir ese sueña con Universitario

En esa misma línea, el 'Rifle' señaló que para lograr ese objetivo, tiene que pasar por un proceso, pero también fue claro al decir que hará todo lo posible para lograrlo como jugador y estando en el conjunto merengue, pero está completamente seguro que el club va a conseguir un título continental en algún momento.

"Todo es un proceso, es un campeonato muy duro, de la noche a la mañana no podemos decir que ya lo vamos a tener porque quieras o no, los otros equipos se refuerzan mucho, pero es un proceso donde el club tiene que ir de a poco para lograr ese objetivo. Voy a hacer lo posible de lograrlo, es el sueño que yo tengo y ojalá en algún momento se pueda dar y sea cuando todavía sea jugador, pero yo sé que la 'U' en algún momento lo va a lograr", agregó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Santiago Acasiete golpeó a Cristhian Tizón, jugador de Juan Pablo II, en pleno partido - VIDEO

  2. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación y resultados de hoy

  3. Yorleys Mena se fue a los golpes con su compañero de Alianza Universidad en pleno partido - VIDEO

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano