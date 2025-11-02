Álex Valera reveló cuál es su sueño pendiente con la 'U': "Levantar ese torneo internacional"

Universitario de Deportes es justo tricampeón de la Liga 1 este 2025 y uno de los jugadores que ha sobresalido en la presente temporada con el cuadro crema es Álex Valera, quien por un año más se convirtió en el máximo goleador del equipo en todas las competiciones y sigue demostrando por qué es uno de los mejores delanteros del país en la actualidad.

El atacante nacido en Pomalca ha sido objeto de diversos comentarios positivos y sigue en la mira de todos los hinchas de la 'U', por lo que sus declaraciones son escuchadas. Recientemente, 'Valegol' sorprendió al contar que le gustaría ganar el tetracampeonato, pero además reveló que tiene un sueño con camiseta crema, levantar un torneo internacional.

"Si es gol en la final de la Libertadores, te la doy, pero si es comenzando el campeonato, yo prefiero levantar el tetra. Mi sueño es pelear y lograr eso que le hace falta al club, levantar ese torneo internacional que poco a poco va a llegar", mencionó en entrevista con el podcast de Youtube, 'En la Barra con el Black'.

Video: En la Barra con Black

Valera promete luchar por cumplir ese sueña con Universitario

En esa misma línea, el 'Rifle' señaló que para lograr ese objetivo, tiene que pasar por un proceso, pero también fue claro al decir que hará todo lo posible para lograrlo como jugador y estando en el conjunto merengue, pero está completamente seguro que el club va a conseguir un título continental en algún momento.

"Todo es un proceso, es un campeonato muy duro, de la noche a la mañana no podemos decir que ya lo vamos a tener porque quieras o no, los otros equipos se refuerzan mucho, pero es un proceso donde el club tiene que ir de a poco para lograr ese objetivo. Voy a hacer lo posible de lograrlo, es el sueño que yo tengo y ojalá en algún momento se pueda dar y sea cuando todavía sea jugador, pero yo sé que la 'U' en algún momento lo va a lograr", agregó.