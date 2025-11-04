Piero Quispe reveló el drama que vivió en Pumas antes de marcharse a Sydney FC: "Me obligaron"

Sin duda alguna uno de los mejores futbolistas que ha tenido Universitario de Deportes en sus últimos años ha sido Piero Quispe, quien tras salir campeón de la Liga 1 se fue vendido al Pumas UNAM de México. No obstante, pese a que era una promesa del balompié peruano, el mediocampista terminó siendo cedido al Sydney FC de Australia a mediados de la actual temporada.

La decisión de ser prestado a un club australiano causó muchas críticas por los aficionados, ya que sienten no le hace nada bien a su carrera profesional ni a la selección peruana. Ahora, meses después, el volante nacional decidió contar la verdad de cómo fue su salida abrupta del cuadro mexicano. Esto mediante una entrevista con L1 Radio.

"Estoy feliz en Australia, pero extraño México y el club. Mi hija es mexicana, tengo grandes amigos allá, pero no quise irme, me obligaron a salirme de ahí. Lo tomé de buena manera, no tengo ningún resentimiento con nadie", reveló Piero Quispe, que tiene contrato con Pumas aún hasta diciembre del próximo 2026.

Piero Quispe juega actualmente en el Sydney FC.

Piero Quispe no sabía que iría al Sydney FC

Asimismo, el ex Universitario de Deportes contó que su préstamo al Sydney FC fue totalmente inesperado, ya que el pensaba seguir jugando en la Liga MX. Lamentablemente, el cuadro aurinegro quería a un nuevo futbolista del extranjero y para ello necesitaba liberar una plaza, y la pieza del tablero elegida fue nuestro compatriota.

"No (sobre si conversaron con él antes), la noticia me llegó como un baldazo de agua. (Me dijeron) que querían el cupo de extranjero para otro jugador. Pero como te digo, no tengo rencor, estoy bien y feliz acá. Dios siempre tiene un propósito. Quiero dar lo mejor de mí en cada partido y entrenamiento", sentenció Piero Quispe.