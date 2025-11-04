0

Piero Quispe reveló el drama que vivió en Pumas antes de marcharse a Sydney FC: "Me obligaron"

Piero Quispe, ex Universitario de Deportes, contó cómo fue que le informaron sobre su salida de Pumas para ser prestado al Sydney de Australia.

Francisco Esteves
Piero Quispe contó detalles sobre su salida de Pumas.
Piero Quispe contó detalles sobre su salida de Pumas.
COMPARTIR

Sin duda alguna uno de los mejores futbolistas que ha tenido Universitario de Deportes en sus últimos años ha sido Piero Quispe, quien tras salir campeón de la Liga 1 se fue vendido al Pumas UNAM de México. No obstante, pese a que era una promesa del balompié peruano, el mediocampista terminó siendo cedido al Sydney FC de Australia a mediados de la actual temporada.

Mladen Zizovic se desplomó en pleno partido.

PUEDES VER: Tragedia en Serbia: DT se descompensó, murió minutos después y el partido no se detuvo

La decisión de ser prestado a un club australiano causó muchas críticas por los aficionados, ya que sienten no le hace nada bien a su carrera profesional ni a la selección peruana. Ahora, meses después, el volante nacional decidió contar la verdad de cómo fue su salida abrupta del cuadro mexicano. Esto mediante una entrevista con L1 Radio.

"Estoy feliz en Australia, pero extraño México y el club. Mi hija es mexicana, tengo grandes amigos allá, pero no quise irme, me obligaron a salirme de ahí. Lo tomé de buena manera, no tengo ningún resentimiento con nadie", reveló Piero Quispe, que tiene contrato con Pumas aún hasta diciembre del próximo 2026.

Piero Quispe

Piero Quispe juega actualmente en el Sydney FC.

Piero Quispe no sabía que iría al Sydney FC

Asimismo, el ex Universitario de Deportes contó que su préstamo al Sydney FC fue totalmente inesperado, ya que el pensaba seguir jugando en la Liga MX. Lamentablemente, el cuadro aurinegro quería a un nuevo futbolista del extranjero y para ello necesitaba liberar una plaza, y la pieza del tablero elegida fue nuestro compatriota.

"No (sobre si conversaron con él antes), la noticia me llegó como un baldazo de agua. (Me dijeron) que querían el cupo de extranjero para otro jugador. Pero como te digo, no tengo rencor, estoy bien y feliz acá. Dios siempre tiene un propósito. Quiero dar lo mejor de mí en cada partido y entrenamiento", sentenció Piero Quispe.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Tragedia en Serbia: DT se descompensó, murió minutos después y el partido no se detuvo

  2. Liverpool venció 1-0 al Real Madrid y lo iguala en la tabla de la Champions League

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano