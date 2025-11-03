Trauco dio importante revelación sobre el penal que falló Valera en el repechaje: "Nunca más"

Una de las páginas más dolorosas en la historia del fútbol peruano fue perder contra Australia en el repechaje para el Mundial 2022. Álex Valera falló el sexto penal y le permitió a los 'Socceros' acceder a la Copa del Mundo.

En una reciente entrevista con Aldo Olcese, Miguel Trauco dio detalles de la definición por penales contra Australia. El jugador de Alianza Lima señaló que Valera no era el encargado en ejecutar el lanzamiento.

El 'Mago' contó que Carlos Zambrano señaló, antes de ejecutar los penales, que si en caso de que lleguen a la 'muerte súbita', él se encargaría en ejecutar el sexto tiro. Sin embargo, cuando llegó el momento de lanzar el tiro, el defensor cambió de opinión.

"Es algo que me lamento hasta el día de hoy. Habían dado los cinco primeros y el sexto no lo dieron. Fue algo que decidimos en el momento. Zambrano dijo que iba a patear el sexto, pero cuando ellos hacen el quinto, Zambrano nos dice, a mí y 'Canchita', 'vayan uno de ustedes'. Yo lo digo a 'Cancha' que vaya y él me dice que mejor yo; estábamos en esa discusión y Valera dice 'voy yo'", contó el ex Universitario a El VAR con Olcese.

Luego, Trauco puntualizó que los penales son cosas de suerte. Sin embargo, se lamenta por no ejecutar el sexto penal y desde ese momento, siempre asume la responsabilidad de ir a definir desde los doce pasos.

"Los penales son esas cosas de suerte al final. Una moneda al aire. Hasta ahora me lamento y, desde ahí, dije 'nunca más'. Por eso, contra Boca dije 'yo pateo'. Prefiero quedarme afuera intentando, no quedarme afuera por dejar que otro intente. Desde ahí dije 'nunca más dejo que alguien más tome mi responsabilidad' (…). Es algo de lo que aprendí mucho. Hasta ahora me sigo lamentando ese episodio", finalizó.

¿Qué dijo Álex Valera sobre el penal fallado ante Australia?

En diversas oportunidades Álex Valera habló sobre el penal que falló ante Australia. En el 2024, el delantero de Universitario de Deportes contó que es el episodio más difícil que le tocó pasar en su carrera deportiva.

"No veo los videos cuando me pasa eso porque es un momento duro, un fracaso en tu carrera. Y es normal que tú fracases. Es imposible que uno no fracase. Todo el mundo fracasa. Lamentablemente, en esta carrera que tenemos nosotros, fracasamos o ganamos, uno de los dos", expresó 'Valegol'.