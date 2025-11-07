0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025
EN DIRECTO
Cusco FC vs Sport Boys por la Liga 1 2025

Universitario se pronunció sobre los derechos de televisión para el 2026: "Un nuevo operador"

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario dio detalles de lo que será la televisación de los partidos de los cremas con miras a la próxima temporada. ¿Hay sorpresas?

Solange Banchon
Álvaro Barco se pronunció sobre los derechos de televisión en la Liga 1
Álvaro Barco se pronunció sobre los derechos de televisión en la Liga 1 | LIBERO
COMPARTIR

Universitario de Deportes afrontará su último partido de local en la temporada ante Deportivo Garcilaso por la jornada 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 en el Estadio Monumental. Posterior a ello, los hinchas se preguntan qué pasará con la televisación de los encuentros de los merengues, ya que a fin de año vence contrato con GOLPERÚ.

Exfigura de Cienciano jugará en Universitario para la temporada 2026

PUEDES VER: Se confirmó que ex Cienciano jugará en Universitario para la temporada 2026: "Llegó..."

Al respecto, el actual director deportivo del conjunto estudiantil, Álvaro Barco brindó una reciente entrevista en la que se refirió a la problemática que existe con los derechos de televisión en el balompié nacional. En esa línea, la autoridad del club hizo énfasis en la actual situación que vive la 'U' con la empresa que transmite sus compromisos en la Liga 1.

"Creemos que hemos perdido "la gallina de los huevos de oro", ahora vamos a intentar ver qué hacemos con los derechos de televisión porque hay un conflicto muy serio entre el operador que hoy tiene los derechos con los clubes, que es la falta de pagos, que Universitario gozaba con toda puntualidad", expresó Barco para Tiempo Crema.

"Es momento que Universitario, a través de Franco (Velazco), lidere esta posibilidad de encontrar un nuevo operador, que pueda intentar competir con lo que tenemos hoy", agregó.

Álvaro Barco

Álvaro Barco habló sobre los derechos de televisión en el fútbol peruano

En ese sentido, el dirigente de la institución estudiantil recalcó que en la actualidad ya analizan la posibilidad de poder acordar con otra empresa que se encargue de transmitir sus encuentros para la temporada 2026.

"Si bien es cierto, la 'U no depende directamente de los derechos de televisión, pero es una parte importante en su presupuesto anual, por otro lado los clubes más pequeños sí dependen de eso. Ojalá podamos encontrar a un nuevo operador, que nos pueda permitir planificar a través de pagos puntualmente", acotó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Cusco FC vs. Sport Boys EN VIVO vía Liga 1 MAX por el Torneo Clausura

  2. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura tras partido pendiente de Alianza Lima

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano