- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Garcilaso
- Sporting Cristal vs Cienciano
- Cusco vs Sport Boys
- Lista de convocados de Perú
- El Salvador vs Colombia
- Egipto vs Venezuela
- México vs Costa de Marfil
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Universitario se pronunció sobre los derechos de televisión para el 2026: "Un nuevo operador"
Álvaro Barco, director deportivo de Universitario dio detalles de lo que será la televisación de los partidos de los cremas con miras a la próxima temporada. ¿Hay sorpresas?
Universitario de Deportes afrontará su último partido de local en la temporada ante Deportivo Garcilaso por la jornada 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 en el Estadio Monumental. Posterior a ello, los hinchas se preguntan qué pasará con la televisación de los encuentros de los merengues, ya que a fin de año vence contrato con GOLPERÚ.
Al respecto, el actual director deportivo del conjunto estudiantil, Álvaro Barco brindó una reciente entrevista en la que se refirió a la problemática que existe con los derechos de televisión en el balompié nacional. En esa línea, la autoridad del club hizo énfasis en la actual situación que vive la 'U' con la empresa que transmite sus compromisos en la Liga 1.
"Creemos que hemos perdido "la gallina de los huevos de oro", ahora vamos a intentar ver qué hacemos con los derechos de televisión porque hay un conflicto muy serio entre el operador que hoy tiene los derechos con los clubes, que es la falta de pagos, que Universitario gozaba con toda puntualidad", expresó Barco para Tiempo Crema.
"Es momento que Universitario, a través de Franco (Velazco), lidere esta posibilidad de encontrar un nuevo operador, que pueda intentar competir con lo que tenemos hoy", agregó.
Álvaro Barco habló sobre los derechos de televisión en el fútbol peruano
En ese sentido, el dirigente de la institución estudiantil recalcó que en la actualidad ya analizan la posibilidad de poder acordar con otra empresa que se encargue de transmitir sus encuentros para la temporada 2026.
"Si bien es cierto, la 'U no depende directamente de los derechos de televisión, pero es una parte importante en su presupuesto anual, por otro lado los clubes más pequeños sí dependen de eso. Ojalá podamos encontrar a un nuevo operador, que nos pueda permitir planificar a través de pagos puntualmente", acotó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50