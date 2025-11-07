Jorge Fossati seguirá como DT de Universitario para luchar por el 'Tetra' en la Liga 1 2026

Universitario de Deportes recibirá la distinción de tricampeón nacional este viernes en el Estadio Monumental cuando los cremas enfrenten a Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. En tanto, previo al compromiso, se conoció que el técnico Jorge Fossati permanecerá por toda la próxima temporada.

Jorge Fossati seguirá como DT de Universitario en la temporada 2026

Esta información la brindó el periodista Gustavo Peralta, en el programa de YouTube 'Doble Punta' al ser consultado respecto al futuro del 'Nono' en tienda merengue y en medio de los rumores que indicaban que podría dejar Ate tras ofertas del extranjero. "Jorge Fossati se va a quedar", sostuvo.

Además, el comunicador precisó que Álvaro Barco, junto con el resto de la directiva son conscientes de que el experimentado estratega será el pilar fundamental para luchar por el tetracampeonato en la Liga 1 2026.

"En la 'U' todos entienden que el futuro del 2026 es con Fossati sí o sí, entonces a partir de ese punto en la 'U' van a hacer todos los esfuerzos que tengan que hacer sin hacer locuras económicas", agregó.

Jorge Fossati quiere hacer historia en Universitario

El DT Jorge Fossati ya suma dos títulos oficiales con Universitario de Deportes. El 'Nono' fue pieza clave para que los cremas se consagren como campeones en el 2023 y ahora volvió a demostrar toda su jerarquía al mando del equipo con el tricampeonato nacional en la Liga 1 2025.