Universitario tomó firme decisión con Jorge Fossati para la temporada 2026: "Planificar"

Universitario de Deportes terminó con las celebraciones por el tricampeonato de la Liga 1 y comenzó a trabajar con miras a sus últimos dos encuentros por el Torneo Clausura 2025, bajo la atenta mirada de Jorge Fossati, de quien se ha hablado mucho porque no se ha referido con seguiridad sobre su continuidad la próxima temporada.

El técnico uruguayo, quien volvió en abril del presente año, guió nuevamente a los cremas a la obtención de un título nacional más, pero tras conseguirlo, tuvo unos comentarios sobre su futuro que han preocupado a los hinchas merengues. Ante ese panorama, se reveló que en tienda crema han tomado una importante decisión con respecto al 'Nonno'.

La firme decisión que tomó Universitario sobre Jorge Fossati

De acuerdo a información del periodista Wilmer Robles, la administración de la 'U' se juntará con el estratega de 72 años tras el último compromiso de la temporada con Los Chankas ya que tiene el respaldo de toda la directiva del club para su continuidad. En esta reunión se hablará sobre los refuerzos y renovaciones para la temporada 2026.

"Después del partido frente a Los Chankas, la administración de Universitario de Deportes se reunirá con el entrenador Jorge Fossati para planificar la temporada 2026. Es decir, los refuerzos y renovaciones que restan. El DT tricampeón tiene el respaldo de la nueva administración", dio a conocer el citado comunicador en sus redes sociales.

Universitario se reunirá con Jorge Fossati al terminar el campeonato para planificar los refuerzos y renovaciones con miras al 2026. Foto: Universitario de Deportes

Jorge Fossati habló sobre tomarse un tiempo para analizar su continuidad

A pesar que tiene contrato vigente con el conjunto estudiantil hasta finales del 2026, en los últimos días, Fossati se refirió sobre su futuro en Universitario, causando sorpresa al decir que sería adecuado tomarse un tiempo para evaluar lo que debe hacer y que después de ello, esperar a que se tome una determinación por parte de la institución.

"Esta es una administración nueva. Creo que sería adecuado, por nuestra parte, tomarnos un tiempo ambas partes para que cada uno pueda evaluar lo que debe hacer de aquí en adelante. Cuando llegue el momento, será necesario reflexionar y que ellos tomen una decisión", sostuvo hace unas semanas a los medios de comunicación.

Jugadores de Universitario quieren que se quede Jorge Fossati

Es preciso señalar que algunos jugadores del actual plantel de la 'U' han manifestado su deseo de que Jorge Fossati se quede como entrenador para luchar por el tetracampeonato el 2026. "A todos los jugadores nos gustaría que Jorge Fossati se quede. El está muy cómodo con el equipo. Jorge Fossati es uno de los mejores técnicos de mi carrera. Quiere ganar todo. Te convence. Te transmite mucho. Es la mejor decisión del club", declaró el volante Martín Pérez Guedes.