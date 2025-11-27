¿Hernán Barcos se retirará del fútbol tras dejar Alianza Lima? Esto se sabe sobre su futuro

Hernán Barcos le dice adiós a Alianza Lima después de cinco años y, tras no llegar a un acuerdo para renovar, ambas partes cierran una etapa inolvidable en La Victoria, con dos títulos nacionales de por medio. En medio de esta situación, y considerando que el delantero ya tiene 41 años, comenzaron a circular rumores sobre un posible retiro definitivo del fútbol. ¿Colgará los chimpunes?

Durante el programa 'Vamos al VAR', el periodista Kevin Pacheco reveló nuevos detalles sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima. Según indicó, luego de informarle su salida, la dirección deportiva le comunicó al atacante argentino que apoyarían cualquier decisión que tome en esta etapa de su carrera. Ante ello, la respuesta del ‘Pirata’ llamó la atención y avivó los rumores sobre un posible retiro.

“Franco Navarro le informó la decisión a Hernán Barcos, pero también le indicó que estaban abiertos a escuchar lo que a él le gustaría desarrollar y Alianza Lima lo iba a apoyar. La respuesta de Hernán Barcos fue que iba a meditar un par de días para procesar y luego informar su decisión”, detalló el periodista.

¿Hernán Barcos se retirará del fútbol profesional tras dejar Alianza Lima?

Más adelante, Pacheco fue claro al descartar la posibilidad de un adiós definitivo. Según la información que maneja, el retiro no está entre los planes de Barcos, quien mantiene firme la intención de seguir compitiendo al máximo nivel por lo menos un año más. Además, su deseo es firmar por un club de Lima o Callao.

Video: Vamos al VAR

“Lo cierto es que Hernán Barcos quiere jugar todavía el otro año, su prioridad es poder jugar en Lima o Callao, haciendo la excepción de Universitario. Recién en 2026 evaluará si se define como entrenador o gerente deportivo”, sentenció.

De esta manera, para alegría de los seguidores del delantero argentino, Hernán Barcos seguirá demostrando toda su jerarquía y experiencia, aunque con la camiseta de otro club del fútbol nacional.

Hernán Barcos despertó interés en dos clubes de la Liga 1

Tras confirmarse su salida del equipo victoriano, ya aparecieron los primeros pretendientes para Hernán Barcos: Sporting Cristal y Sport Boys. Ambos clubes tienen en carpeta al atacante para poder reforzar su ofensiva, aunque aún no hay nada cerrado o conversaciones avanzadas.