Salomón Libman dejó tajante comentario sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza: "La gente..."

Cuando todo parecía encaminarse para un futuro prometedor de Hernán Barcos en Alianza Lima, finalmente se confirmó que no será así. El histórico delantero que tantas alegrías le dio a la hinchada dejará el club a final de temporada. Ante esto, Salomón Libman, exjugador y actual preparador de arqueros del equipo íntimo, dejó una rotunda opinión respecto a la situación.

La salida del 'Pirata' Barcos de Alianza Lima tomó por sorpresa a miles de hinchas, ya que se esperaba que se llegue a un acuerdo con la directiva de la institución, pero todo indicaría que las conversaciones no prosperaron. En medio de ello, Salomón Libman tomó la palabra y dejó su opinión sobre la salida del delantero blanquiazul.

Salomón Libman fue rotundo sobre la salida de Hernán barcos

Durante una entrevista con el programa 'Entre palos', Salomón Libman, quien es parte del cuerpo técnico de Néstor Gorosito, mencionó que no está al tanto de la situación de Hernán Barcos, pero que el cariño de los hinchas hacia el 'Pirata' es innegable y esto quedó demostrado en el último partido en Matute ante UTC.

"No sé, obviamente el cariño de la gente no tiene precio y la gente se lo ha demostrado a Hernán Barcos el día domingo. no soy yo quien para decir el tema de redes. Todavía quedan dos o cuatro partidos para nosotros en Alianza Lima, así que vamos a ver como se desenvuelve lo de Hernán", señaló Libman, quien también ha vestido la camiseta blanquiazul hace unos años atrás.

(Video: Entre palos)

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima

Líbero pudo conocer que tras cinco temporadas, Hernán Barcos dejará de vestir la camiseta blanquiazul para buscar su futuro en otro club. El delantero de 41 años no se retiraría del fútbol profesional y buscaría ser el gran refuerzo de equipo de la Liga 1.

También, es importante tener en cuenta que le han surgido ofertas en el extranjero en países como Colombia y Uruguay. Lo cierto es que el 'Pirata' dejará una huella en la historia de Alianza Lima y es considerado como uno de los mejores artilleros de la institución, no solamente por los goles, sino por su entrega dentro y fuera de la cancha.