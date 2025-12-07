- Hoy:
Paolo Guerrero tuvo airada discusión con hinchas de Alianza Lima durante los penales - VIDEO
Paolo Guerrero protagonizó un tenso cruce con hinchas de Alianza Lima durante la tanda de penales ante Sporting Cristal, en medio de la derrota blanquiazul en los playoffs.
Alianza Lima sufrió uno de los golpes más duros de la temporada tras caer en la tanda de penales ante Sporting Cristal y quedar relegado como Perú 4. Los blanquiazules ganaban 3-1, pero un sobresaliente Martín Távara llevó el partido a los penales. En medio de esa tensión, Paolo Guerrero fue captado protagonizando un fuerte altercado con hinchas ubicados en la tribuna de occidente.
Pablo Ceppelini y su polémico gesto a los hinchas de Alianza Lima tras ser insultado en Matute
Paolo Guerrero protagonizó discusión con los hinchas de Alianza Lima
Durante la tanda de penales, un momento en el que se suele esperar unión y concentración total, el delantero de Alianza Lima perdió la calma tras, aparentemente, recibir críticas desde la tribuna. Las cámaras lo registraron reaccionando de forma airada hacia un sector de los aficionados.
El ‘Depredador’ se giró hacia las gradas, señaló a algunos hinchas y respondió con evidente molestia e ironia. La situación escaló rápidamente, por lo que sus compañeros Alan Cantero y Pablo Ceppelini intervinieron para evitar que el incidente pasara a mayores.
Si bien en el video no se llegan a escuchar las palabras del atacante, sí se perciben voces de hinchas alentando a Guillermo Viscarra en la definición por penales. Por ello, en redes sociales no demoraron en aparecer críticas hacia Guerrero por su reacción durante un momento tan decisivo del encuentro.
Alianza Lima volverá a disputar la Fase 1 de la Copa Libertadores
Tras la derrota de Alianza Lima en penales, los blanquiazules quedaron relegados como Perú 4. De esta forma, deberán disputar nuevamente la Fase 1 de la Copa Libertadores e iniciar un nuevo camino rumbo a la fase de grupos, donde en el camino deberán vencer a duros rivales.
Estos son los posibles rivales que tendrán los 'íntimos' para la primera etapa del torneo continental:
- Sportivo 2 de Mayo de Paraguay
- Juventud Las Piedras de Uruguay
- Deportivo Táchira de Venezuela
- Always Ready, Bolivar o The Strongest de Bolivia
- LDU Quito o Universidad Católica de Ecuador
