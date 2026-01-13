Ex Alianza Lima es oficializado como nuevo jugador de FC Cajamarca: "Tu nueva casa"

Siguen los anuncios de fichajes en la Liga 1. Aunque no parezca varios equipos, no solo de la capital, se vienen reforzando de la mejor manera. Esto hará que el torneo peruano sea aún más competitivo. Ahora el club que presentó a su nueva 'estrella' es FC Cajamarca. El club cajamarquino aseguró la contratación de un campeón con Alianza Lima.

Se trata de Arley Rodríguez, el extremo colombiano habría firmado ya su contrato y es ya nuevo jugador de FC Cajamarca. Si bien el jugador ya había llegado hace unos días a Cajamarca, recién el día de hoy el club oficializó su fichaje. Ahora se sumará a Pablo Lavanderia, Hernán Barcos, Pablo Míguez, entre otros jugadores con los que compartió en su etapa por Matute.

Arley Rodríguez fue oficializado en FC Cajamarca

El colombiano viene de jugar la segunda división de Colombia con el Real Cartagena. Parece que ni bien recibió el llamado aceptó volver al Perú, un país que siempre lo recibió bien, según lo que él mismo comentó. Los equipos deberán tener cuidado con él, pues siempre ha demostrado que es un peligro por la banda. Tiene velocidad y gol.

Arley Rodríguez bicampeón con Alianza Lima

Llegó al Perú en 2020 y llamó la atención de los directivos blanquiazules, fue así como lo contactaron para la temporada 2021. Ese año y en el 2022, fue clave para que Alianza Lima se corone bicampeón del fútbol peruano tras superar una nefasta temporada que casi los hace jugar en la Liga 2. El extremo siempre buscó volver a Matute como jugador, pero hasta el momento no se le dio la oportunidad.

Números de Arley Rodríguez en 2025

El futbolista disputó 28 partidos en la segunda división de Colombia, en los que registró 2 goles y 3 asistencias. En este 2026 va por su revancha, una vez más en el fútbol peruano.