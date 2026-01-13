Universitario descarta llegada de volante volarizado en más de un millón: "No está en los planes"

Hasta el momento varios hinchas de Universitario esperan que su club de el golpe y traiga refuerzos de lujo para disputar la temporada 2026. Sucede que no muchos están satisfechos y sienten que podría peligrar su lucha por el tetracampeonato. El mismo administrador crema, Franco Velazco, ha confirmado que no despilfarrarán el dinero porque lo tienen que invertir en montos pendientes.

Ahora, de último momento, se viene hablando de un jugador que ha sido relacionado durante mucho tiempo al club tricampeón. Los rumores aumentaban al saber que quedó libre de su club. Según Transfermarkt, tiene un valor que supera el millón de euros y si llegaba iba a ser uno de los más caros de la Liga 1. Se trata de Iván Tapia, pero su fichaje esta descartado.

"En estos momentos podemos confirmar que Iván Tapia no va a llegar a Universitario de Deportes, no ha existido ninguna propuesta, ni siquiera interes. No esta en los planes de Universitario", informó la periodista Andre Closa. Todo hace indicar que Universitario buscará usar ese último cupo en otro volante extranjero. Probablemente similar al rol que desempeñaba Rodrigo Ureña.

Iván Tapia, volante de Barracas Central

¿Quién es Iván Tapia?

Es un volante que viene de disputar la temporada 2025 con Barracas Central en la primera división de Argentina. Con su club llegó a clasificar a la Copa Sudamericana, pero no llegó a un acuerdo para renovar. El argentino de 27 años, que es hijo del conocido 'Chiqui' Tapia era una opción atractiva para el mediocampo crema, pero todo quedará en una ilusión.

Próximo partido de Universitario

Universitario tendrá que eligir bien a su próximo fichaje, mientras que se prepara para disputar su primer amistoso de pretemporada. El partido está programado para el sábado 17 de enero y el rival será Sport Boys.