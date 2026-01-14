En Chile revelan que Universitario quiere dar el batacazo fichando a ex Sevilla: "Negociaciones"

Universitario sigue moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de poder armar un plantel de gran nivel y conquistar el título nacional. En medio de los rumores, prensa chilena sorprendió al revelar que la directiva crema se encuentra negociando el traspaso de mediocentro que tuvo un paso por el Sevilla de España. ¿De quién se trata?

Universitario quiere dar el batacazo fichando a ex Sevilla

Conscientes de la necesidad de poder concretar un gran plantel para levantar el título de la Liga Femenina 2026, la dirección deportiva de Universitario viene concretando varios refuerzos y mantiene opciones en carpeta, siendo una de ellas la volante chilena Karen Araya.

El medio sureño 'Contragolpe' señaló que la mediocentro acaba de desvincularse del FC Nantes de Francia y viene analizando opciones para regresar a Sudamérica. En esa línea, está negociando un posible fichaje por la escuadra crema y ponerse la camiseta de las 'Leonas'.

En Chile revelan que Universitario negocia con Karen Araya para convertirla en su flamante fichaje.

"Según pudo averiguar Contragolpe, Araya está en negociaciones con Universitario de Perú para ser dirigida por Carlos Véliz este 2026. En caso de regresar, podría disputar la Copa Libertadores Femenina con el cuadro crema", mencionó el citado medio en su publicación.

Karen Araya llegaría con el cartel de haber levantado dos veces el título nacional de Chile con Colo Colo (2010 y 2020); además de haber campeonado en la Copa Libertadores en 2012. Además, es internacional con la selección chilena.

Trayectoria de Karen Araya

De concretarse la operación, el cuadro de Ate sumaría a una volante de jerarquía que ha brillado en el fútbol de su país, militando en clubes como Colo Colo, Unión La Calera y Santiago Morning. Además, en la temporada 2018 tuvo un breve paso por el Gremio Osasco Audax de Brasil.

Posteriormente, Araya fichó por el Sevilla (España), donde permaneció una temporada antes de regresar en 2022. También defendió los colores del Madrid CFF durante tres temporadas, hasta su llegada al Nantes en 2025.

Fichajes de Universitario para la Liga Femenina 2026