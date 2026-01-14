0
EN VIVO
Real Madrid vs Albacete por la Copa del Rey
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata

En Chile revelan que Universitario quiere dar el batacazo fichando a ex Sevilla: "Negociaciones"

Universitario busca seguir reforzando su plantel para la temporada y está negociando el contrato de una exfigura de Sevilla para buscar el título 2026.

Angel Curo
En Chile revelan que Universitario quiere dar el batacazo finchando a ex Sevilla
En Chile revelan que Universitario quiere dar el batacazo finchando a ex Sevilla | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario sigue moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de poder armar un plantel de gran nivel y conquistar el título nacional. En medio de los rumores, prensa chilena sorprendió al revelar que la directiva crema se encuentra negociando el traspaso de mediocentro que tuvo un paso por el Sevilla de España. ¿De quién se trata?

Universitario rompe el mercado y anuncia el fichaje de ex Sporting Cristal

PUEDES VER: ¡Golpe! Universitario rompe el mercado y anuncia el fichaje de ex Sporting Cristal: "Historia"

Universitario quiere dar el batacazo fichando a ex Sevilla

Conscientes de la necesidad de poder concretar un gran plantel para levantar el título de la Liga Femenina 2026, la dirección deportiva de Universitario viene concretando varios refuerzos y mantiene opciones en carpeta, siendo una de ellas la volante chilena Karen Araya.

El medio sureño 'Contragolpe' señaló que la mediocentro acaba de desvincularse del FC Nantes de Francia y viene analizando opciones para regresar a Sudamérica. En esa línea, está negociando un posible fichaje por la escuadra crema y ponerse la camiseta de las 'Leonas'.

Karen Araya, Universitario

En Chile revelan que Universitario negocia con Karen Araya para convertirla en su flamante fichaje.

"Según pudo averiguar Contragolpe, Araya está en negociaciones con Universitario de Perú para ser dirigida por Carlos Véliz este 2026. En caso de regresar, podría disputar la Copa Libertadores Femenina con el cuadro crema", mencionó el citado medio en su publicación.

Karen Araya llegaría con el cartel de haber levantado dos veces el título nacional de Chile con Colo Colo (2010 y 2020); además de haber campeonado en la Copa Libertadores en 2012. Además, es internacional con la selección chilena.

Trayectoria de Karen Araya

De concretarse la operación, el cuadro de Ate sumaría a una volante de jerarquía que ha brillado en el fútbol de su país, militando en clubes como Colo Colo, Unión La Calera y Santiago Morning. Además, en la temporada 2018 tuvo un breve paso por el Gremio Osasco Audax de Brasil.

Posteriormente, Araya fichó por el Sevilla (España), donde permaneció una temporada antes de regresar en 2022. También defendió los colores del Madrid CFF durante tres temporadas, hasta su llegada al Nantes en 2025.

Fichajes de Universitario para la Liga Femenina 2026

  • Carlos Véliz (Entrenador)
  • Stephanie Lacoste
  • Daiana Farías
  • Sofía Oxandabarat
  • María Fernanda Dávila
  • Pierina Nuñez

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs Unión EN VIVO por Serie Río de la Plata: a qué hora juega, apuestas y dónde ver GRATIS

  2. Selección peruana confirma dos partidos amistosos para fines de enero en Lima: rival y fecha

  3. ¡Golpe! Universitario rompe el mercado y anuncia el fichaje de ex Sporting Cristal: "Historia"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano