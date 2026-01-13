- Hoy:
Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: partidos de fecha 2 en la segunda etapa
Conoce la programación de partidos en la segunda jornada de la fase 2 en la Liga Peruana de Vóley. Además los cambios que se presentarán en la clasificación.
La Liga Peruana de Vóley se pone cada vez más emocionante y en la nueva fecha de la fase 2 hay encuentros que tienen pronóstico reservado como el clásico de este deporte con el duelo San Martín vs Regatas Lima, además Alianza Lima buscará vencer a Atenea y Universitario hará lo propio frente a Olva Latino. Mira la programación completa.
Partidos de Liga Peruana de Vóley: fecha 2 de la segunda fase
Sábado 17 de enero
- Rebaza Acosta vs Deportivo Soan - 2:45 p.m.
- Alianza Lima vs Atlético Atenea - 5:00 p.m.
- San Martín vs Regatas Lima - 7:00 p.m.
Domingo 18 de enero
- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis - 3:15 p.m.
- Universitario vs Olva Latino - 5:00 p.m.
Tabla posiciones general de la Liga Peruana de Vóley
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|SETS G/P
|Universitario
|12
|33
|35:8
|San Martín
|12
|32
|35:13
|Alianza Lima
|12
|30
|33.10
|Atenea
|12
|20
|25.22
|Regatas Lima
|12
|18
|26.21
|Circolo
|12
|19
|25:25
|Géminis
|12
|17
|22:22
|Rebaza Acosta
|12
|13
|20:28
|Olva Latino
|12
|9
|15:30
|Dep. Soan
|12
|10
|17:30
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?
La Liga Peruana de Vóley cuenta con cobertura a través de Latina, ya sea por su canal de televisión o mediante sus plataformas digitales, aunque algunos partidos solo se emiten por su app o en su sitio web y no por señal abierta.
Cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley: fecha 1
Sábado 17 de enero
- Kazoku No Perú vs Molivoleibol - 12:00 p.m.
Domingo 18 de enero
- Deportivo Wanka vs Túpac Amaru - 12:30 p.m.
En esta etapa por la permanencia, Deportivo Wanka ni Kazoku No Perú se medirán ante Molivoleibol y Túpac Amaru, campeones de la Liga Nacional Intermedia. El formato solo el primer lugar conservará su cupo en la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley.
