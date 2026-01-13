Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: partidos de fecha 2 en la segunda etapa

La Liga Peruana de Vóley se pone cada vez más emocionante y en la nueva fecha de la fase 2 hay encuentros que tienen pronóstico reservado como el clásico de este deporte con el duelo San Martín vs Regatas Lima, además Alianza Lima buscará vencer a Atenea y Universitario hará lo propio frente a Olva Latino. Mira la programación completa.

Partidos de Liga Peruana de Vóley: fecha 2 de la segunda fase

Sábado 17 de enero

Rebaza Acosta vs Deportivo Soan - 2:45 p.m.

Alianza Lima vs Atlético Atenea - 5:00 p.m.

San Martín vs Regatas Lima - 7:00 p.m.

Domingo 18 de enero

Circolo Sportivo Italiano vs Géminis - 3:15 p.m.

Universitario vs Olva Latino - 5:00 p.m.

Tabla posiciones general de la Liga Peruana de Vóley

EQUIPOS PJ PTS SETS G/P Universitario 12 33 35:8 San Martín 12 32 35:13 Alianza Lima 12 30 33.10 Atenea 12 20 25.22 Regatas Lima 12 18 26.21 Circolo 12 19 25:25 Géminis 12 17 22:22 Rebaza Acosta 12 13 20:28 Olva Latino 12 9 15:30 Dep. Soan 12 10 17:30

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

La Liga Peruana de Vóley cuenta con cobertura a través de Latina, ya sea por su canal de televisión o mediante sus plataformas digitales, aunque algunos partidos solo se emiten por su app o en su sitio web y no por señal abierta.

Cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley: fecha 1

Sábado 17 de enero

Kazoku No Perú vs Molivoleibol - 12:00 p.m.

Domingo 18 de enero

Deportivo Wanka vs Túpac Amaru - 12:30 p.m.

En esta etapa por la permanencia, Deportivo Wanka ni Kazoku No Perú se medirán ante Molivoleibol y Túpac Amaru, campeones de la Liga Nacional Intermedia. El formato solo el primer lugar conservará su cupo en la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley.