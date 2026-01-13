0

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: partidos de fecha 2 en la segunda etapa

Conoce la programación de partidos en la segunda jornada de la fase 2 en la Liga Peruana de Vóley. Además los cambios que se presentarán en la clasificación.

    Shirley Marcelo
    Segunda fecha de la fase 2 en la Liga Peruana de Vóley.
    Segunda fecha de la fase 2 en la Liga Peruana de Vóley. | composición Líbero
    La Liga Peruana de Vóley se pone cada vez más emocionante y en la nueva fecha de la fase 2 hay encuentros que tienen pronóstico reservado como el clásico de este deporte con el duelo San Martín vs Regatas Lima, además Alianza Lima buscará vencer a Atenea y Universitario hará lo propio frente a Olva Latino. Mira la programación completa.

    Partidos de Liga Peruana de Vóley: fecha 2 de la segunda fase

    Sábado 17 de enero

    • Rebaza Acosta vs Deportivo Soan - 2:45 p.m.
    • Alianza Lima vs Atlético Atenea - 5:00 p.m.
    • San Martín vs Regatas Lima - 7:00 p.m.

    Domingo 18 de enero

    • Circolo Sportivo Italiano vs Géminis - 3:15 p.m.
    • Universitario vs Olva Latino - 5:00 p.m.

    Tabla posiciones general de la Liga Peruana de Vóley

    EQUIPOSPJPTSSETS G/P
    Universitario123335:8
    San Martín123235:13
    Alianza Lima123033.10
    Atenea122025.22
    Regatas Lima121826.21
    Circolo121925:25
    Géminis121722:22
    Rebaza Acosta121320:28
    Olva Latino12915:30
    Dep. Soan121017:30

    ¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

    La Liga Peruana de Vóley cuenta con cobertura a través de Latina, ya sea por su canal de televisión o mediante sus plataformas digitales, aunque algunos partidos solo se emiten por su app o en su sitio web y no por señal abierta.

    Cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley: fecha 1

    Sábado 17 de enero

    • Kazoku No Perú vs Molivoleibol - 12:00 p.m.

    Domingo 18 de enero

    • Deportivo Wanka vs Túpac Amaru - 12:30 p.m.

    En esta etapa por la permanencia, Deportivo Wanka ni Kazoku No Perú se medirán ante Molivoleibol y Túpac Amaru, campeones de la Liga Nacional Intermedia. El formato solo el primer lugar conservará su cupo en la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley.

