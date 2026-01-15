Universitario presentó a central estadounidense como su gran fichaje: "Altura y potencia"

Es oficial. Mediante sus redes sociales, Universitario de Deportes presentó a la central estadounidense Taya Beller como su gran refuerzo para la Liga Peruana de Vóley. De esa manera, las 'Pumas' se siguen armando para disputar la recta final del campeonato, donde son candidatas para llevarse la copa.

"Altura y potencia para las Pumas. Taya Beller, central estadounidense con experiencia internacional, llega para reforzar a las Pumas en la presente temporada", expresó el cuadro estudiantil.

Universitario presentó a Taya Beller como su gran refuerzo.

Taya Beller llega procedente de Atlanta Vibe y sostendrá su primera aventura internacional. Por su altura, mide 1.88 metros; su fortaleza es el bloqueo y capacidad para contrarrestar el juego de sus rivales.

Taya Beller: ¿Quién es y cómo se juega?

Taya Beller nació en Nebraska, Estados Unidos, y tiene 24 años. Atlanta es su primer equipo profesional, pero destacó en nivel universitario, donde fue votada por el primer equipo All-America de AVCA y D2CCA en el 2022 y 2023.

Es central, puesto donde Universitario quiere reforzar. Hay expectativas por verla en la Liga Peruana de Vóley con la camiseta de las Pumas.

¿Cuándo juega Universitario?

El próximo partido de Universitario por la Liga Peruana de Vóley es este domingo 18 de enero ante Olva Latino. El duelo está pactado para las 5:00 p.m. y contará con la transmisión de Latina TV.