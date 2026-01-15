¡Sorpresa! Tricampeón peruano remece el mercado al cerrar fichaje procedente de club italiano

Los clubes peruanos están haciendo fuertes inversiones para ser campeones de los torneos que disputen. Por ejemplo, en la Liga 1, equipos como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal están realizando buenas inversiones; mientras que los participantes de la Liga Peruana de Vóley tampoco son ajenos y piensan en grande.

Es el caso de la Universidad de San Martín, que acaba de oficializar el fichaje de una figura procedente de Italia para la segunda etapa del certamen, los play offs y el Campeonato Sudamericano de Vóley de Clubes, que se llevará a cabo en Lima a partir de febrero.

Se trata de Sophia Kruczko, de nacionalidad estadounidense, que su último club ha sido el Sirdeco Volley Pescara, club que compite en la Serie B del voleibol italiano.

"Sophia ya es de la familia. ¡Bienvenida a la USMP!", escribió el cuadro de Santa Anita a través de sus cuentas de redes sociales oficiales. La nueva incorporación se desempeña como opuesta.

Sophia Kruczko, fichaje de la U. San Martín.

Universidad de San Martín entre los más ganadores de la Liga Peruana de Vóley

Universidad San Martín es el segundo equipo con más titulos de la Liga Peruana de Vóley femenino, tras haber sumar cinco estrellas. Además, ha ganado un tricampeonato en los años 2014, 2015 y 2016; además también fue bicampeón para el 2018 y 2019.

USMP representará al Perú en el Sudamericano de Clubes 2026

Al ser tercero en la Liga Peruana de Vóley 2024-2025, Universidad San Martín se convirtió en el tercer representante peruano en el Campeonao Sudamericano de Clubes 2026, mismo que se realizará entre el 18 y 22 de febrero, en el Coliseo Eduardo Dibós, de Lima.