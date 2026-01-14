Alianza Lima sorprende y confirma si fichará a figura que milita en Europa: "Vendrá a Perú"

Alianza Lima tiene la obligación de poder conquistar el título nacional de la temporada y darle una nueva alegría a su majestuosa hinchada. Por ello, la directiva armó un equipo sumamente competitivo en el mercado de fichajes y ahora sorprendió al confirmar si darán el batacazo con una figura que la rompe en Europa.

Alianza Lima sorprende y confirma si fichará a figura que milita en Europa

Durante una entrevista con el programa ‘Puro Vóley’, la jefa de equipo de Alianza Lima, Cenaida Uribe, fue consultada sobre la posibilidad de dar un golpe en el mercado y concretar el fichaje de Ángela Leyva, talentosa voleibolista que actualmente milita en el Besiktas de Turquía.

Ante ello, Uribe fue clara al afirmar que en su momento ambas partes conversaron, pero que, por ahora, Leyva no contempla regresar al Perú. Sin embargo, dejó abierta la puerta para el futuro y sorprendió a los hinchas al señalar que, cuando esté cerca del retiro, el fichaje podría concretarse.

Video: Puro Vóley

"Ángela está en otro mundo ahorita. Ángela está en un campeonato turco que muchos quisieran estar ahí. Es imposible que Ángela deje Turquía para venir a Perú. No hay forma. Ángela y yo habíamos conversado. Seguramente cuando termine de jugar y cuando ya sea mayor y ya piense medio que retirarse un poco, vendrá a Perú. Ahorita no, no hay forma", mencionó la directiva.

De esta forma, para lamento de los hinchas, Alianza Lima descarta cualquier posible rumor de la llegada de la jugadora de 29 año a tienda 'íntima' para disputar la Liga Peruana de Vóley en un futuro próximo.

