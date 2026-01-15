Futbolista que dejó Universitario fue anunciado en club que jugará la Liga 2 2026

Dentro de pocas semanas comenzará la temporada 2026 del fútbol peruano, con muchos clubes buscando salir campeones de la Liga1. Uno de ellos es Universitario de Deportes, que recientemente vio cómo uno de sus jugadores que dejó ir acaba de estampar su firma en otro conjunto nacional, aunque este disputará la Liga 2 esta campaña buscando el ascenso a la Primera División del Perú.

Mediante su cuenta oficial de 'X', Alianza Universidad reveló la contratación de un central de 30 años con amplia experiencia en el balompié nacional y planea que sea una de sus piezas claves este año. Nos referimos a Maelo Reátegui, quien sabe muy bien lo que es salir campeón de la Segunda División y también se hizo con la Supercopa de Perú cuando jugaba en Atlético Grau.

"¡Bienvenido Maelo Reétegui! Defensor central con presencia, fuerza y buen juego aéreo para reforzar nuestra zaga. ¡A defender estos colores!", precisó el club de Huánuco en sus redes sociales. De esta forma, el ex Universitario de Deportes vivirá un nuevo desafío profesional y defenderá su novena camiseta en el fútbol peruano, buscando el retorno a la Liga 1 la próxima temporada.

Maelo Reátegui fue anunciado en Alianza Universidad.

Maelo Reátegui en Universitario

El defensor salió de las canteras de Universitario en el 2014 y estuvo en tienda crema hasta inicios del 2026, por lo que no supo lo que es llevarse la Primera División del Perú. Luego de ello pasó por diversas instituciones deportivas de nuestro país, pero nunca pudo volver a la 'U' o cualquier otro elenco grande. Después de los cremas, Sport Boys ha sido el equipo más importante en el que jugó.

¿En qué clubes estuvo Maelo Réategui?