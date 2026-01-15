0
¿Será la 'U'? Javier Rabanal, DT de Universitario, reveló cuál es el club del futuro en la Liga 1

El nuevo director técnico de Universitario, Javier Rabanal, confesó por qué vino realmente al Perú y cuál considera es el club del futuro en la Liga 1.

Francisco Esteves
Javier Rabanal, DT de Universitario, sorprendió con declaraciones.
Javier Rabanal, DT de Universitario, sorprendió con declaraciones.
La nueva temporada de la Liga 1 2026 está a punto de comenzar, por lo que muchos clubes ya tienen listos sus respectivos planteles. Universitario de Deportes es uno de ellos, e incluso se renovó respecto a su director técnico debido a que no le renovó contrato a Jorge Fossati y fichó a Javier Rabanal, entrenador de nacionalidad española que ahora sorprendió con sus declaraciones.

El estratega europeo llegó procedente de Independiente del Valle y aún no disputa su primer amistoso de pretemporada, pero sí ha mantenido entrenamientos con sus pupilos. En ese sentido, en una entrevista con el mismo cuadro crema y con el objetivo de que los hinchas lo conozcan un poco más, el DT reveló cuál para él es el club del futuro en el Perú.

"Elegí Universitario por la hinchada impresionante que tiene. Es el club del futuro. Tengo un plantel trabajador, un equipo competitivo y ganador. En la parte táctica vamos a darle continuidad a lo que los chicos han venido trabajando (3-5-2)", precisó Javier Rabanal, confesando así que los cremas darán de qué hablar por muchos años en la Liga 1, y que también seguirá usando el mismo esquema que tiene Universitario desde hace tres temporadas.

Como sabemos, la 'U' ha salido tricampeón usando línea de tres al fondo, habitualmente con Aldo Corzo, Matías Di Benedetto y Williams Riveros, motivo por el cual la afición quiere que ese aspecto se mantenga. Por ende, el entrenador nacido en España le dio tranquilidad a la hinchada en ese aspecto y también aprovechó para halagar su asistencia cada vez que el equipo juega en el Estadio Monumental.

¿Qué clubes ha dirigido Javier Rabanal?

Estos son los clubes del español:

  • Atlético Pinar (segundo entrenador)
  • CD Candela (segundo entrenador)
  • Escuela de Fútbol Martín Marrero
  • UD Las Zocas (segundo entrenador)
  • UD Los Llanos (segundo entrenador)
  • Atlético Victoria (segundo entrenador)
  • Atlético Restinga
  • CD Lagunas
  • CDZ Esperanza
  • Futuro Soccer Academy
  • Leyi Academy
  • Willem II Sub-21
  • PSV Eindhoven (segundo entrenador)
  • Independiente Juniors
  • Independiente del Valle
  • Universitario

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

