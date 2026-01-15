0
EN VIVO
Barcelona vs Racing de Santander por la Copa del Rey

Prensa chilena calienta partido entre Alianza Lima vs Colo Colo: "Llegan golpeados"

Alianza Lima se enfrentará a Colo Colo de Chile con el objetivo de conseguir una victoria que les permita cerrar la pretemporada de la mejor manera.

Jasmin Huaman
En Chile resaltan el mal momento de Alianza Lima en pretemporada.
En Chile resaltan el mal momento de Alianza Lima en pretemporada. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Al igual que otros equipos del fútbol peruano, Pablo Guede está poniendo a prueba a su plantilla al medirse con destacados rivales de primer nivel. El siguiente compromiso de Alianza Lima será frente a Colo Colo por la Serie Río de la Plata que se está jugando en Uruguay. Desde Chile ya empiezan a calentar lo que será uno de los partidos más atractivos.

Alianza Lima busca refuerzo extranjero antes del inicio de la Liga 1.

PUEDES VER: Suena como opción para Alianza Lima, pero ya tendría definido su futuro con campeón: "Otras prioridades"

Para este 2026, el objetivo principal de Alianza Lima es salir campeón, pero el año no empezó de la mejor manera para la institución blanquiazul. De momento, en sus dos partidos amistosos no ha registrado ninguna victoria. Sin embargo, cabe resaltar que estos partidos son de preparación y se espera una evolución para el inicio de la Liga 1 2026.

Prensa en Chile califica a Alianza Lima como un equipo "golpeado"

Días antes del gran enfrentamiento entre Alianza Lima ante Colo Colo, la prensa chilena opinó sobre la institución de La Victoria. El portal 'Cooperativa' no pudo evitar mencionar los últimos resultados del equipo de Pablo Guede y aseguró que a partir de ahí podría generarse una ventaja.

"Alianza Lima perdió 1-2 ante Unión de Santa Fe en el Parque "Federico Omar Saroldi" en un amitoso por la Serie Rio de La Plata y llegará golpeado para el duelo ante Colo Colo", dicen en 'Cooperativa'.

Alianza Lima

Alianza Lima se enfrentará a Colo Colo en Uruguay.

La pretemporada de Alianza Lima se cerrará con el partido ante Colo Colo como parte de la Serie Río de La Plata y luego se enfrentará a Inter Miami de Lionel Messi y compañía en la Noche Blanquiazul.

Alianza Lima vs Colo Colo: historial de partidos

  • Alianza Lima (1) - Colo Colo (1) | 15/05/24
  • Colo Colo (0) - Alianza Lima (0) | 23/04/2024
  • Alianza Lima (1) - Colo Colo (1) | 05/05/2022
  • Colo Colo (2) - Alianza Lima (1) | 13/04/2022
  • Colo Colo (2) - Alianza Lima (0) | 24/01/2012

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Exfutbolista de Real Betis expresó su emoción por fichar por Universitario: "Y dale U"

  2. Alianza Lima rompe el mercado y ficha a futbolista que viene de jugar la Champions: "Jerarquía"

  3. Ganó tres títulos con la 'U' y ahora expresó su alegría al firmar por Alianza Lima: "Mucha ilusión"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano