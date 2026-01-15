Prensa chilena calienta partido entre Alianza Lima vs Colo Colo: "Llegan golpeados"

Al igual que otros equipos del fútbol peruano, Pablo Guede está poniendo a prueba a su plantilla al medirse con destacados rivales de primer nivel. El siguiente compromiso de Alianza Lima será frente a Colo Colo por la Serie Río de la Plata que se está jugando en Uruguay. Desde Chile ya empiezan a calentar lo que será uno de los partidos más atractivos.

Para este 2026, el objetivo principal de Alianza Lima es salir campeón, pero el año no empezó de la mejor manera para la institución blanquiazul. De momento, en sus dos partidos amistosos no ha registrado ninguna victoria. Sin embargo, cabe resaltar que estos partidos son de preparación y se espera una evolución para el inicio de la Liga 1 2026.

Prensa en Chile califica a Alianza Lima como un equipo "golpeado"

Días antes del gran enfrentamiento entre Alianza Lima ante Colo Colo, la prensa chilena opinó sobre la institución de La Victoria. El portal 'Cooperativa' no pudo evitar mencionar los últimos resultados del equipo de Pablo Guede y aseguró que a partir de ahí podría generarse una ventaja.

"Alianza Lima perdió 1-2 ante Unión de Santa Fe en el Parque "Federico Omar Saroldi" en un amitoso por la Serie Rio de La Plata y llegará golpeado para el duelo ante Colo Colo", dicen en 'Cooperativa'.

Alianza Lima se enfrentará a Colo Colo en Uruguay.

La pretemporada de Alianza Lima se cerrará con el partido ante Colo Colo como parte de la Serie Río de La Plata y luego se enfrentará a Inter Miami de Lionel Messi y compañía en la Noche Blanquiazul.

Alianza Lima vs Colo Colo: historial de partidos