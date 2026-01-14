¡No es Pretell! LDU de Tiago Nunes confirma ex Sporting Cristal para la temporada 2026: "Se une"

Sporting Cristal es uno de los clubes que ha sido protagonista en este mercado de pases 2026. Una de las recientes novedades fue la salida de Jesús Pretell a LDU de Quito, elenco que dirige Tiago Nunes. No obstante, ahora se ha hecho oficial la incorporación de un exintegrante celeste que ha paralizado a millones de aficionados.

Ex Sporting Cristal se suma a Liga de Quito de Tiago Nunes

No nos referimos a Jesús Pretell, quien ya llegó a Ecuador para sumarse a la pretemporada de LDU al mando de Tiago Nunes. Nos referimos a Julio Monteiro, exfisiólogo de Sporting Cristal, que se sumó al Rímac en la temporada 2023 junto al estratega brasileño y que laboró por dos temporadas en tienda 'bajopontina',

Ahora, por pedido expreso de Tiago Nunes, el ex Sporting Cristal se suma al cuerpo médico de Liga de Quito con el firme objetivo de cumplir cada uno de los objetivos que tiene la institución para le edición 2026. De esta manera, Jesús Pretell se reencontrará con un viejo conocido que estuvo junto a él durante mucho tiempo en La Florida.

"Bienvenido Julio. Julio Monteiro se une a nuestra Institución como fisiólogo. ¡A trabajar arduamente por la \U/!", informó Liga de Quito a través de sus cuentas oficiales de redes sociales.

Julio Monteiro, ex fisiólogo de Sporting Cristal, se une a LDU de Tiago Nunes.

Así se despidió Julio Monteiro de Sporting Cristal

A través de su cuenta oficial de Instagram, Julio Monteiro informó que no iba a continuar en Sporting Cristal a fines del 2024. El fisiólogo ha ido desempeñándose en varios clubes, por lo que ahora volverá a estar cerca a Tiago Nunes como en el Rímac.

"Muchas gracias al Club Sporting Cristal por abrir las puertas y creer que mi trabajo podría marcar la diferencia y hoy es un departamento muy consolidado en el club, muchas gracias por proporcionarme mis primeras Libertadores y de las más destacadas para la historia del club, siempre estaré alentando por sus éxitos, construí amistades que llevaré de por vida. A todos los empleados del club, la dirección y los jugadores, ustedes fueron excepcionales y fundamentales para mi adaptación, crecimiento como persona y profesional. Muchas gracias por todo. Fuerza Cristal", escribió Julio Monteiro al cierre del 2024.