¡Batacazo! Guillermo Farré, ex Sporting Cristal, ficha a delantero clave de Liga 1 a Aldosivi: "Firmará"

La Liga 1 ha tenido un buen número de jugadores que lograron mostrar su mejor versión al cierre de la temporada 2025. No solo en los grandes del Perú como Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, sino en los distintos elencos de provincia que eran piezas fundamentales para los objetivos del comando técnico.

Tal es el caso de Mauro Da Luz, extremo de ADT que se consolidó en el Torneo Clausura 2025 como un elemento clave para conseguir resultados positivos en la temporada. De hecho, fue en ese certamen donde anotó todos los goles del año, en el que se puede destacar su triplete ante Sporting Cristal.

Guillermo Farré ficha a Mauro Da Luz de ADT

Un viejo conocido de Sporting Cristal es Guillermo Farré. El estratega argentino dejó la institución celeste a mediados del 2025, por lo que luego recibió la oferta de Aldosivi para salvarlo del descenso. El objetivo se cumplió, por lo que ahora decidió apuntar la mirada al fútbol peruano y hacer de todo para fichar al uruguayo Mauro Da Luz.

Según medios argentinos, todo está listo para que Mauro Da Luz sea nuevo futbolista de Aldosivi por toda la temporada 2026. El atacante de 31 años llegará en calidad de jugador libre, debido a que terminó su vínculo contractual con ADT al cierre del 2025.

"Mauro Da Luz: El extremo uruguayo llegará libre de ADT y firmará por un año", informan desde Argentina.

Mauro Da Luz será nuevo jugador de Aldosivi de Argentina. Foto: ADT | La DylaT.

De esta manera, Mauro Da Luz vuelve al fútbol argentino luego de casi siete años, en el que estuvo en Colón de Santa Fe a mediados del 2019. El atacante uruguayo no solo ha tenido una experiencia en el Perú con ADT, sino en Cusco FC cuando defendió a los dorados por la temporada 2023.

Números de Mauro Da Luz en la Liga 1 2025

Con camiseta de ADT, Mauro Da Luz jugó un total de 24 partidos entre Apertura, Clausura y Copa Sudamericana. El 'charrúa' marcó seis goles y brindó dos asistencias en 1414 minutos.