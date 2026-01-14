- Hoy:
Universitario vs ADT: fecha y hora confirmada del partido por la fecha 1 del Apertura 2026
Inició la Liga 1 2026 y Universitario ya conoce la programación oficial de su debut en el camino hacia lo que anhela sea su tricampeonato.
Universitario de Deportes ya tiene todo listo para su debut en la Liga 1 2026. El cuadro crema se enfrentará a ADT de Tarma este domingo 1 de febrero, en un duelo que promete emociones desde el inicio de la temporada. Conoce cuál es la programación oficial del primer encuentro oficial de los dirigidos por Javier Rabanal.
PUEDES VER: Fossati se pronunció sobre ausencia de Sekou Gassama en la pretemporada de Universitario: "Un atrevimiento"
El partido se jugará en el Estadio Monumental U Marathon, casa de los 'merengues', el primer día de febrero desde las 6:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana). El club 'merengue' buscará iniciar con buen pie su camino en el torneo, con la ilusión de pelear nuevamente por el título nacional.
¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs ADT?
- Partido: Universitario de Deportes vs ADT
- Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026
- Hora: 6:00 p.m. (hora peruana)
- Estadio: Monumental U Marathon
¿Qué canal transmitirá el Universitario vs ADT?
Desde este 2026 L1 MAX (antes Liga 1 MAX) tendrá los derechos de los partidos de local de Universitario de Deportes e iniciará con el duelo ante ADT, este 1 de febrero.
Partidos de Universitario 2026
Fixture del Torneo Apertura 2026
- Fecha 1: Universitario vs. ADT
- Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario
- Fecha 3: Universitario vs. Cienciano
- Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario
- Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca
- Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario
- Fecha 7: Universitario vs. UTC
- Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario
- Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima
- Fecha 10: Universitario vs D. Garcilaso
- Fecha 11: Melgar vs. Universitario
- Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético
- Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario
- Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario
- Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau
- Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario
- Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo
