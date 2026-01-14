Universitario vs ADT: fecha y hora confirmada del partido por la fecha 1 del Apertura 2026

Universitario de Deportes ya tiene todo listo para su debut en la Liga 1 2026. El cuadro crema se enfrentará a ADT de Tarma este domingo 1 de febrero, en un duelo que promete emociones desde el inicio de la temporada. Conoce cuál es la programación oficial del primer encuentro oficial de los dirigidos por Javier Rabanal.

El partido se jugará en el Estadio Monumental U Marathon, casa de los 'merengues', el primer día de febrero desde las 6:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana). El club 'merengue' buscará iniciar con buen pie su camino en el torneo, con la ilusión de pelear nuevamente por el título nacional.

¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs ADT?

Partido: Universitario de Deportes vs ADT

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026

Hora: 6:00 p.m. (hora peruana)

Estadio: Monumental U Marathon

¿Qué canal transmitirá el Universitario vs ADT?

Desde este 2026 L1 MAX (antes Liga 1 MAX) tendrá los derechos de los partidos de local de Universitario de Deportes e iniciará con el duelo ante ADT, este 1 de febrero.

Partidos de Universitario 2026

Fixture del Torneo Apertura 2026