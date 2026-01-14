0

Universitario anunció que su próximo partido será transmitido por YouTube: fecha y horario

¡Oficial! Mediante sus redes sociales, Universitario de Deportes comunicó que su siguiente compromiso irá EN VIVO por YouTube. ¿Quién será el rival de los cremas?

Solange Banchon
Universitario informó que su próximo partido irá EN VIVO por YouTube
Universitario informó que su próximo partido irá EN VIVO por YouTube | LIBERO
COMPARTIR

Universitario de Deportes quiere llegar fino para su próximo debut en el Torneo Apertura 2026 ante ADT de Tarma. Bajo esa premisa, el cuadro liderado por el técnico español Javier Rabanal pactó un partido amistoso de pretemporada contra Sport Boys del Callao.

Iván Tapia habló sobre su futuro.

PUEDES VER: Iván Tapia rompió su silencio sobre su futuro tras ser relacionado con Universitario: "Ahí..."

YouTube transmitirá próximo partido de Universitario de Deportes

El encuentro que afrontará el equipo crema frente a la 'Misilera' será este sábado 17 de enero en las instalaciones de Campo Mar 'U'. Precisamente, a pocos días del compromiso, la institución estudiantil anunció a través de sus redes sociales que el minuto a minuto irá por su canal de YouTube.

Sobre ello, es válido precisar que únicamente los miembros del canal de UniversitarioTV podrán ser partícipes de la transmisión ante el elenco rosado, a jugarse a las 10:30 horas locales de Perú.

Universitario vs Sport Boys

Universitario anunció que YouTube transmitirá el partido ante Sport Boys

En tanto, después del choque contra Sport Boys, el actual tricampeón del fútbol peruano programó un nuevo cotejo preparatorio frente a Melgar de Arequipa a disputare el próximo martes 20 de enero en el Estadio Monumental 'U' Marathon en el mismo horario.

Posterior a ello, los de Javier Rabanal quedarán listos para afrontar el amistoso de carácter internacional ante Universidad de Chile en su presentación por la Noche Crema 2026, el sábado 24 del mismo mes.

Universitario de Deportes viene trabajando al máximo para poder quedarse con el triunfo en condición de local, a pocos días de lo que será su gran estreno en el Torneo Apertura 2026 contra ADT por la primera fecha del certamen local.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Mateo Antoni dio fuerte calificativo a Pablo Guede tras perder ante Unión: "Es un..."

  2. Alianza Lima perdió 2-1 con Unión y sigue sin ganar en la Serie Río de La Plata 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano