Confesó que pudo llegar a Universitario y ahora Alianza Universidad anuncia su fichaje: "Goleador"

Alianza Universidad no se queda de brazos cruzados y con el objetivo de volver a la Liga 1 la próxima temporada, los huanuqueños acaban de anunciar oficialmente el fichaje de un futbolista que pudo llegar a Universitario de Deportes.

Alianza Universidad anunció a delantero que pudo fichar por Universitario

Nos referimos a Fabrizio Roca. Mediante sus redes sociales, el cuadro 'Azulgrana' presentó al delantero de 23 años por toda la temporada 2026, procedente de Sport Boys del Callao. De esta forma, el habilidoso jugador buscará ganarse un lugar en el once del equipo de altura.

"¡Bienvenido Fabrizio Roca. Delantero con instinto goleador, potencia y y movilidad constante se suma a nuestro ataque. ¡Vamos con todo!", señaló el club en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Fabrizio Roca fue oficializado como refuerzo de Alianza Universidad de Huánuco

Fabrizio Roca y la vez que confesó que pudo fichar por Universitario

En una entrevista pasada con DIRECTV Sports, el delantero Fabrizio Roca sorprendió al contar que tuvo la chance de jugar en Universitario, sin embargo, por un inédito motivo, se terminó frustrando su fichaje con el cuadro merengue.

"Lo que pasa es que me llevaron para Universitario de Deportes y me dijeron que me iba a quedar en el equipo de reserva. Como yo ya tenía 20 años, se me hacía muy lejos ir hasta VIDU, y lo único que proponía era que me apoyaran con los pasajes, ellos me dijeron que sí, que lo iban a cubrir, pero bueno, nunca llegaron a nada conmigo, demoraron y ahí fue donde me llamó el profesor Germán ‘Machi’ Pinillos y me llevó a Sport Boys", sostuvo.

La campaña de Fabricio Roca en Sport Boys el 2025

Fabrizio Roca no tuvo mucho protagonismo con la 'Misilera' en el 2025, y apenas pudo disputar oficialmente 5 partidos por la Liga 1. Bajo ese escenario, el delantero irá por su revancha este año y tratará de consolidarse en el esquema titular de Alianza Universidad en la Liga 2 2026.