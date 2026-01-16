Además de tener activo el mercado de pases de la Liga 1, los equipos que participarán en la Liga 2 2026 también viene conformando importantes planteles buscando el ascenso a Primera División del 2027. Es el caso de Unión Comercio, que recientemente acaba de anunciar el fichaje de un exjugador de Universitario de Deportes.

A través de sus canales oficiales, el 'Poderoso del Altomayo' hizo oficial la incorporación de Jorge Tandazo, quien ya defendió la camiseta del elenco selvático durante la campaña 2024, cuando estaba prestado de Universitario de Deportes. Esta vez, llega a San Martín como jugador libre.

"Anunciamos con alegría la incorporación al jugador Jorge Tandazo por toda la temporada. Confiamos que su talento nos ayudará a lograr los objetivos. Unidos por un mismo objetivo", escribió el club en el anuncio del fichaje.

Jorge Tandazo fichó por Universitario. Foto: Facebook.

El extremo derecho se formó en las divisiones menores de la 'U' y debutó en el equipo profesional en la temporada 2022. Se mantuvo jugando por la 'crema' hasta 2023 y luego partiría a Unión Comercio como cedido.

Oficialmente estuvo en el plantel que fue campeón 2023, aunque no tuvo acción en dicha campaña. Su contrato con el elenco de Ate venció a fines de 2024 tras retornar de Comercio.

Jorge Tandazo y los números en su carrera

Jorge Tandazo debutó con Universitario el 12 de febrero en la victoria por 3-0 ante la Universidad San Martín y ese año también estuvo en el banco de suplentes en el partido por Copa Libertadores ante Barcelona en Guayaquil. No volvería a tener acción en la 'U'.

En 2024 disputó 19 partidos con la indumentaria de Unión Comercio y convirtió dos goles. Sus buenas actuaciones le han permitido regresar al 'Poderoso del Altomayo' para la temporada 2026, esta vez como jugador libre.