ALERTA para inmigrantes de Latam en EE. UU.: consulado RECHAZA solicitudes de visa a quienes pertenezcan a estos países

Las cifras oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos revelan que algunos países de América Latina enfrentan altas tasas de rechazo en la visa americana tipo B, destinada a turismo y negocios.

Los datos, correspondientes al año fiscal más reciente (de setiembre de 2024 a octubre de 2025), muestran diferencias significativas entre naciones de la región, lo que ha generado preocupación entre viajeros y solicitantes latinoamericanos.

Países de Latam con más rechazos de visa tipo B

Según las estadísticas consulares, estos son algunos de los países con mayor tasa de negativa en solicitudes de visa tipo B, en especial cuando es de tipo B-1/B-2 (para turismo, visitas familiares o viajes de negocio):

EE. UU. rechaza visa a extranjeros de estos países de Latam.

Cuba: más del 70,86 % de solicitudes rechazadas.

más del 70,86 % de solicitudes rechazadas. El Salvador: cerca del 58,22 % de negativas.

cerca del 58,22 % de negativas. Nicaragua: supera el 53 %.

supera el 53 %. Haití: alrededor del 50,26 %.

alrededor del 50,26 %. Venezuela: aproximadamente 48,22 %.

aproximadamente 48,22 %. Ecuador: 42,24%

42,24% República Dominicana: 36,40%

36,40% Guatemala: 39,21%

39,21% Colombia: 32,84%

32,84% Belice: 32,32%

Otros países de Latam con rechazos de visa tipo B

Guyana – 26,61 %

– 26,61 % Bolivia – 29,83 %

– 29,83 % México – 21,36 %

– 21,36 % Perú – 20,90 %

– 20,90 % Paraguay – 18,71 %

– 18,71 % Chile – 16,38 %

– 16,38 % Costa Rica – 16,14 %

– 16,14 % Surinam – 14,28 %

– 14,28 % Brasil – 14,87 %

– 14,87 % Panamá – 6,51 %

– 6,51 % Argentina – 7,4 %

– 7,4 % Uruguay – 2,51 %

¿Por qué se rechazan más visas en ciertos países?

La tasa de rechazo no implica una prohibición automática, pero refleja la evaluación consular basada en factores como estabilidad económica, historial migratorio, vínculos laborales y familiares en el país de origen, así como el riesgo percibido de permanencia irregular en Estados Unidos. Las autoridades consulares analizan cada caso bajo la Sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que exige al solicitante demostrar que no tiene intención de quedarse de forma permanente en EE. UU.

Para quienes planean solicitar una visa tipo B, expertos recomiendan presentar documentación sólida que demuestre arraigo en su país de origen y preparar cuidadosamente la entrevista consular.